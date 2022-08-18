Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/vystavka-kartin-allyuziya-antichnosti-otkrylas-v-muzee-banka-abkhazii-1041013293.html
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
В экспозиции представлено десять картин, выставка продлится до 30 августа. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T19:45+0300
2022-08-18T20:03+0300
в абхазии
культура
художники
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/12/1041010865_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_10e2daf21b001cbb9f1655f3b477430f.jpg
СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка картин Апщи Хагба и Дианы Хинтба под названием "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии в четверг 18 августа.Он добавил, что античность окружает современного человека повсюду, привел в пример колоннаду у "Брехаловки", Абхазский драматический театр и другие "свидетельства" античности."Если присмотреться, то мы увидим, что античность присутствует везде, она не исчезла бесследно и не превратилась просто в археологию. Очень много связей нематериальных, например, с мифологией, мы все являемся потомками древних колхов, они тоже являются частью античной мифологии. Достаточно вспомнить, что матерью Минотавра и Ариадны была колхидская принцесса Пасифая", - сказал Тания.Директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия назвала проект очень интересным с точки зрения выстраивания диалога между музеем и творческими личностями.Художница Апща Хагба рассказала, что создать картины на основе античных монет, хранящихся в музее Банка Абхазии, она и Диана Хинтба решили спонтанно."Я очень люблю этот музей, Диана тоже, мы часто сюда приходим, потому что мы очень любим античные монеты. Когда я смотрю на эти образы, мне кажется, что их всегда и все используют не только в искусстве, но и даже в бытовой жизни, эти маленькие элементы и образы вокруг нас", - сказала художница.Она рассказала, что на создание картин понадобился месяц работы. Выставка "Аллюзия античности" будет открыта до 30 августа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume-1032419746.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/12/1041010865_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9db359fc9e7210a8cc608df694447093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, художники, абхазия, сухум
культура, художники, абхазия, сухум

Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии

19:45 18.08.2022 (обновлено: 20:03 18.08.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин Аллюзия античности открылась в музее Банка Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В экспозиции представлено десять картин, выставка продлится до 30 августа.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка картин Апщи Хагба и Дианы Хинтба под названием "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии в четверг 18 августа.
"Вы являетесь свидетелями осуществления интересного проекта, автором которого являются наши талантливые художницы Диана Хинтба и Апща Хагба. В чем идея этого проекта? Показать связи, которые кажутся утраченными, но, на самом деле, они продолжают существовать - связи нашего времени с античностью", - сказал директор музея Астамур Тания.
Он добавил, что античность окружает современного человека повсюду, привел в пример колоннаду у "Брехаловки", Абхазский драматический театр и другие "свидетельства" античности.
Дом для денег: как открывали музей Банка Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2021
В Абхазии
Дом для монет: как открывали Музей денег в Сухуме
14 мая 2021, 18:25
"Если присмотреться, то мы увидим, что античность присутствует везде, она не исчезла бесследно и не превратилась просто в археологию. Очень много связей нематериальных, например, с мифологией, мы все являемся потомками древних колхов, они тоже являются частью античной мифологии. Достаточно вспомнить, что матерью Минотавра и Ариадны была колхидская принцесса Пасифая", - сказал Тания.
Директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия назвала проект очень интересным с точки зрения выстраивания диалога между музеем и творческими личностями.
"Наверно, сложно представить больше ссылок, цитат, которые дает античность в наше время, это в дизайне, архитектуре, музыке. Здорово, что у Дианы и Апщи получился такой диалог – арка, отражение, аллюзия, потому что вся эта материальная культура сформировала наш уникальный культурный код, мы можем это чувствовать, понимать, мы об этом можем забывать. Еще раз зафиксировать внимание на таком культурном пласте, мне кажется, очень интересно", - отметила Арсалия.
Художница Апща Хагба рассказала, что создать картины на основе античных монет, хранящихся в музее Банка Абхазии, она и Диана Хинтба решили спонтанно.
"Я очень люблю этот музей, Диана тоже, мы часто сюда приходим, потому что мы очень любим античные монеты. Когда я смотрю на эти образы, мне кажется, что их всегда и все используют не только в искусстве, но и даже в бытовой жизни, эти маленькие элементы и образы вокруг нас", - сказала художница.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин Аллюзия античности открылась в музее Банка Абхазии - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин Аллюзия античности открылась в музее Банка Абхазии - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин Аллюзия античности открылась в музее Банка Абхазии - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин Аллюзия античности открылась в музее Банка Абхазии - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Выставка картин Аллюзия античности открылась в музее Банка Абхазии - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Она рассказала, что на создание картин понадобился месяц работы. Выставка "Аллюзия античности" будет открыта до 30 августа.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0