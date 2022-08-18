Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
19:45 18.08.2022 (обновлено: 20:03 18.08.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба
В экспозиции представлено десять картин, выставка продлится до 30 августа.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка картин Апщи Хагба и Дианы Хинтба под названием "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии в четверг 18 августа.
"Вы являетесь свидетелями осуществления интересного проекта, автором которого являются наши талантливые художницы Диана Хинтба и Апща Хагба. В чем идея этого проекта? Показать связи, которые кажутся утраченными, но, на самом деле, они продолжают существовать - связи нашего времени с античностью", - сказал директор музея Астамур Тания.
Он добавил, что античность окружает современного человека повсюду, привел в пример колоннаду у "Брехаловки", Абхазский драматический театр и другие "свидетельства" античности.
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"Если присмотреться, то мы увидим, что античность присутствует везде, она не исчезла бесследно и не превратилась просто в археологию. Очень много связей нематериальных, например, с мифологией, мы все являемся потомками древних колхов, они тоже являются частью античной мифологии. Достаточно вспомнить, что матерью Минотавра и Ариадны была колхидская принцесса Пасифая", - сказал Тания.
Директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия назвала проект очень интересным с точки зрения выстраивания диалога между музеем и творческими личностями.
"Наверно, сложно представить больше ссылок, цитат, которые дает античность в наше время, это в дизайне, архитектуре, музыке. Здорово, что у Дианы и Апщи получился такой диалог – арка, отражение, аллюзия, потому что вся эта материальная культура сформировала наш уникальный культурный код, мы можем это чувствовать, понимать, мы об этом можем забывать. Еще раз зафиксировать внимание на таком культурном пласте, мне кажется, очень интересно", - отметила Арсалия.
Художница Апща Хагба рассказала, что создать картины на основе античных монет, хранящихся в музее Банка Абхазии, она и Диана Хинтба решили спонтанно.
"Я очень люблю этот музей, Диана тоже, мы часто сюда приходим, потому что мы очень любим античные монеты. Когда я смотрю на эти образы, мне кажется, что их всегда и все используют не только в искусстве, но и даже в бытовой жизни, эти маленькие элементы и образы вокруг нас", - сказала художница.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии
Она рассказала, что на создание картин понадобился месяц работы. Выставка "Аллюзия античности" будет открыта до 30 августа.