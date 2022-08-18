https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/vystavka-kartin-allyuziya-antichnosti-otkrylas-v-muzee-banka-abkhazii-1041013293.html

Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии

Выставка картин "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии

В экспозиции представлено десять картин, выставка продлится до 30 августа. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T19:45+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка картин Апщи Хагба и Дианы Хинтба под названием "Аллюзия античности" открылась в музее Банка Абхазии в четверг 18 августа.Он добавил, что античность окружает современного человека повсюду, привел в пример колоннаду у "Брехаловки", Абхазский драматический театр и другие "свидетельства" античности."Если присмотреться, то мы увидим, что античность присутствует везде, она не исчезла бесследно и не превратилась просто в археологию. Очень много связей нематериальных, например, с мифологией, мы все являемся потомками древних колхов, они тоже являются частью античной мифологии. Достаточно вспомнить, что матерью Минотавра и Ариадны была колхидская принцесса Пасифая", - сказал Тания.Директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия назвала проект очень интересным с точки зрения выстраивания диалога между музеем и творческими личностями.Художница Апща Хагба рассказала, что создать картины на основе античных монет, хранящихся в музее Банка Абхазии, она и Диана Хинтба решили спонтанно."Я очень люблю этот музей, Диана тоже, мы часто сюда приходим, потому что мы очень любим античные монеты. Когда я смотрю на эти образы, мне кажется, что их всегда и все используют не только в искусстве, но и даже в бытовой жизни, эти маленькие элементы и образы вокруг нас", - сказала художница.Она рассказала, что на создание картин понадобился месяц работы. Выставка "Аллюзия античности" будет открыта до 30 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume-1032419746.html

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