https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/zavershilsya-pervyy-etap-konkursa-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-1041005944.html
Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии"
Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии"
Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T13:47+0300
2022-08-18T13:47+0300
2022-08-18T13:47+0300
в абхазии
молодежь
общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039846141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_873e6a2a769d6292f8f44115efe7e4be.jpg
СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии", сказала в интервью Sputnik председатель организационного комитета конкурса Милана Хашба. Следующий этап будет проходить 24 августа – это единый управленческий тест. Организаторы еще не определили дату финала конкурса "Гордость Абхазии", рассказала Милана Хашба. Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения. Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба. Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039846141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d715e16ae47992e2235496b92d157bec.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молодежь, общество, абхазия
молодежь, общество, абхазия
Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии"
Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии", сказала в интервью Sputnik председатель организационного комитета конкурса Милана Хашба.
"В рамках первого этапа конкурса, проходили индивидуальные собеседования с членами конкурсной комиссии. В первый этап входила подача резюме, запись видеоэссе и уже отталкиваясь от того с чем ознакомились члены конкурсной комиссии, проходило собеседование конкурсантами. Им задавали вопросы, которые способны раскрыть их внутренний потенциал", - подчеркнула она.
Следующий этап будет проходить 24 августа – это единый управленческий тест.
Организаторы еще не определили дату финала конкурса "Гордость Абхазии", рассказала Милана Хашба.
Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба. Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.