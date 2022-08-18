https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/zavershilsya-pervyy-etap-konkursa-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-1041005944.html

Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии"

Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии"

Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T13:47+0300

2022-08-18T13:47+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии", сказала в интервью Sputnik председатель организационного комитета конкурса Милана Хашба. Следующий этап будет проходить 24 августа – это единый управленческий тест. Организаторы еще не определили дату финала конкурса "Гордость Абхазии", рассказала Милана Хашба. Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения. Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба. Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.

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