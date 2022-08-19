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Более 50 националистов "Азова"* и Айдара" уничтожены в ДНР

Более 50 националистов "Азова"* и Айдара" уничтожены в ДНР

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Авиацией России в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова" (формирование запрещено в РФ как террористическое) и "Айдара"... 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T13:37+0300

2022-08-19T13:37+0300

2022-08-19T14:41+0300

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Авиацией России в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова" (формирование запрещено в РФ как террористическое) и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевки и "Айдар" в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", – сказали в ведомстве.В Минобороны также рассказали, что боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, бежавших под ударами российских войск.В районе Старого Салтова в Харьковской области ВС России уничтожили более 100 военных Украины.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.*формирование запрещено в РФ как террористическое.

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