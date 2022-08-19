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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/bolee-50-natsionalistov-azova-i-aydara-unichtozheny-v-dnr-1041021057.html
Более 50 националистов "Азова"* и Айдара" уничтожены в ДНР
Более 50 националистов "Азова"* и Айдара" уничтожены в ДНР
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Авиацией России в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова" (формирование запрещено в РФ как террористическое) и "Айдара"... 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T13:37+0300
2022-08-19T14:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Авиацией России в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова" (формирование запрещено в РФ как террористическое) и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевки и "Айдар" в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", – сказали в ведомстве.В Минобороны также рассказали, что боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, бежавших под ударами российских войск.В районе Старого Салтова в Харьковской области ВС России уничтожили более 100 военных Украины.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.*формирование запрещено в РФ как террористическое.
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министерство обороны рф, россия, днр, украина
министерство обороны рф, россия, днр, украина

Более 50 националистов "Азова"* и Айдара" уничтожены в ДНР

13:37 19.08.2022 (обновлено: 14:41 19.08.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Авиацией России в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова" (формирование запрещено в РФ как террористическое) и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевки и "Айдар" в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", – сказали в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, бежавших под ударами российских войск.
В районе Старого Салтова в Харьковской области ВС России уничтожили более 100 военных Украины.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
*формирование запрещено в РФ как террористическое.
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