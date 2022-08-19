https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/bolee-93-millionov-rubley-sudebnye-pristavy-vzyskali-s-dolzhnikov-v-2022-godu-1041013752.html

Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году

Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году

В производстве судебных приставов находится в настоящее время более двух тысяч дел. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T09:00+0300

2022-08-19T09:00+0300

2022-08-19T10:38+0300

в абхазии

приставы

абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель службы судебных приставов Зураб Барциц.Он отметил, что в основной перечень долгов, которые взыскивают приставы, входят алименты, кредиты, налоги, административные штрафы. Барциц подчеркнул, что за последний год было налажено взаимодействие с налоговой службой по взысканию долгов, что отразилось на результатах работы. Сложности вызывают люди, которые взяли кредиты в Сбербанке и не возвращают. Часто найти должника просто невозможно. По словам Барциц, многие уехали в Россию, в Турцию или в Грузию.Сейчас в производстве судебных приставов более двух тысяч дел. Больше всего должников в Сухуме и Гагре, меньше – в восточных районах Абхазии.

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приставы, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии