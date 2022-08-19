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Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году
Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году
В производстве судебных приставов находится в настоящее время более двух тысяч дел. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T09:00+0300
2022-08-19T09:00+0300
2022-08-19T10:38+0300
в абхазии
приставы
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель службы судебных приставов Зураб Барциц.Он отметил, что в основной перечень долгов, которые взыскивают приставы, входят алименты, кредиты, налоги, административные штрафы. Барциц подчеркнул, что за последний год было налажено взаимодействие с налоговой службой по взысканию долгов, что отразилось на результатах работы. Сложности вызывают люди, которые взяли кредиты в Сбербанке и не возвращают. Часто найти должника просто невозможно. По словам Барциц, многие уехали в Россию, в Турцию или в Грузию.Сейчас в производстве судебных приставов более двух тысяч дел. Больше всего должников в Сухуме и Гагре, меньше – в восточных районах Абхазии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
приставы, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии
приставы, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии
Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году
09:00 19.08.2022 (обновлено: 10:38 19.08.2022)
В производстве судебных приставов находится в настоящее время более двух тысяч дел.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Более 93 миллионов рублей судебные приставы взыскали с должников в 2022 году. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель службы судебных приставов Зураб Барциц.
Он отметил, что в основной перечень долгов, которые взыскивают приставы, входят алименты, кредиты, налоги, административные штрафы.
Барциц подчеркнул, что за последний год было налажено взаимодействие с налоговой службой по взысканию долгов, что отразилось на результатах работы.
"Налоговая служба присылает нам производство. По ним мы работаем. Более 68 миллионов было взыскано только в виде налогов по материалам, поступившим из налоговой службы. Это основная наша деятельность", – отметил Барциц.
Сложности вызывают люди, которые взяли кредиты в Сбербанке и не возвращают. Часто найти должника просто невозможно. По словам Барциц, многие уехали в Россию, в Турцию или в Грузию.
Сейчас в производстве судебных приставов более двух тысяч дел. Больше всего должников в Сухуме и Гагре, меньше – в восточных районах Абхазии.