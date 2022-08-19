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Два человека погибли в аварии в районе села Маркула
Два человека погибли в аварии в районе села Маркула
Авария произошла в ночь на 19 августа в районе села Маркула. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T10:34+0300
2022-08-19T10:34+0300
2022-08-19T10:47+0300
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Два человека погибли в аварии в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии.В результате погибли два человека 1995 и 1996 годов рождения.
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мчс абхазии, авария, очамчырский район, абхазия
мчс абхазии, авария, очамчырский район, абхазия
Два человека погибли в аварии в районе села Маркула
10:34 19.08.2022 (обновлено: 10:47 19.08.2022)
Авария произошла в ночь на 19 августа в районе села Маркула.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Два человека погибли в аварии в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии.
В районе села Маркула столкнулись "Волга Газ-24", "Волга Газ-3110" и "Форд Транзит".
В результате погибли два человека 1995 и 1996 годов рождения.