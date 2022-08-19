https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-v-rayone-sela-markula-1041017168.html

Два человека погибли в аварии в районе села Маркула

Два человека погибли в аварии в районе села Маркула

Авария произошла в ночь на 19 августа в районе села Маркула. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

авария

очамчырский район

абхазия

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Два человека погибли в аварии в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии.В результате погибли два человека 1995 и 1996 годов рождения.

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мчс абхазии, авария, очамчырский район, абхазия