https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/fsb-zaderzhala-v-krasnodare-agenta-spetssluzhb-ukrainy-1041015928.html

ФСБ задержала в Краснодаре агента спецслужб Украины

ФСБ задержала в Краснодаре агента спецслужб Украины

Россиянин под псевдонимом Арчи осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T09:50+0300

2022-08-19T09:50+0300

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Сотрудники ФСБ поймали в Краснодаре с поличным агента Службы безопасности Украины с позывным Арчи, сообщает ЦОС ФСБ.Россиянин сам вышел на спецслужбы Украины с предложением сотрудничества. Он за деньги незаконно добывал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая могла быть использована против России. Отмечается, что заведено дело о госизмене.

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