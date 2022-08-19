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ФСБ задержала в Краснодаре агента спецслужб Украины
ФСБ задержала в Краснодаре агента спецслужб Украины
Россиянин под псевдонимом Арчи осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T09:50+0300
2022-08-19T09:50+0300
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Сотрудники ФСБ поймали в Краснодаре с поличным агента Службы безопасности Украины с позывным Арчи, сообщает ЦОС ФСБ.Россиянин сам вышел на спецслужбы Украины с предложением сотрудничества. Он за деньги незаконно добывал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая могла быть использована против России. Отмечается, что заведено дело о госизмене.
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фсб, украина, россия
ФСБ задержала в Краснодаре агента спецслужб Украины
09:50 19.08.2022 (обновлено: 10:34 19.08.2022)
Россиянин под псевдонимом Арчи осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Сотрудники ФСБ поймали в Краснодаре с поличным агента Службы безопасности Украины с позывным Арчи, сообщает ЦОС ФСБ.
Россиянин сам вышел на спецслужбы Украины с предложением сотрудничества. Он за деньги незаконно добывал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая могла быть использована против России.
Отмечается, что заведено дело о госизмене.