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Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме

Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме

Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T17:00+0300

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Станция "Келасур" в Сухуме была открыта в 1944 году, вокзал начал действовать в 1950-1960-х годах. На станции останавливались почтово-багажные поезда, курсировавшие по маршруту Сухум – Очамчыра.В годы Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал и с тех пор так и не был восстановлен, к 2000-м годам движение было практически полностью остановлено, изредка мимо станции проезжают грузовые поезда до Очамчыры и Ткуарчала.

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