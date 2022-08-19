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Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме
Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме
Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T17:00+0300
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Станция "Келасур" в Сухуме была открыта в 1944 году, вокзал начал действовать в 1950-1960-х годах. На станции останавливались почтово-багажные поезда, курсировавшие по маршруту Сухум – Очамчыра.В годы Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал и с тех пор так и не был восстановлен, к 2000-м годам движение было практически полностью остановлено, изредка мимо станции проезжают грузовые поезда до Очамчыры и Ткуарчала.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия
фото , мультимедиа, фото, абхазия

Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме

17:00 19.08.2022 (обновлено: 17:12 19.08.2022)
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Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза.
Станция "Келасур" в Сухуме была открыта в 1944 году, вокзал начал действовать в 1950-1960-х годах. На станции останавливались почтово-багажные поезда, курсировавшие по маршруту Сухум – Очамчыра.
В годы Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал и с тех пор так и не был восстановлен, к 2000-м годам движение было практически полностью остановлено, изредка мимо станции проезжают грузовые поезда до Очамчыры и Ткуарчала.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Келасурский вокзал – часть Абхазской железной дороги. Как и на остальных вокзалах, на нем остались следы Отечественной войны народа Абхазии.

Келасурский вокзал – часть Абхазской железной дороги. Как и на остальных вокзалах, на нем остались следы Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Келасурский вокзал – часть Абхазской железной дороги. Как и на остальных вокзалах, на нем остались следы Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас вокзал находится в заброшенном состоянии.

Сейчас вокзал находится в заброшенном состоянии. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас вокзал находится в заброшенном состоянии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В аварийном состоянии находятся опорные столбы.

В аварийном состоянии находятся опорные столбы. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В аварийном состоянии находятся опорные столбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа сохранились надписи на абхазском и русском языках.

У входа сохранились надписи на абхазском и русском языках. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа сохранились надписи на абхазском и русском языках.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция "Келасур" была открыта в 1944 году, сам вокзал появился позже, в 1950-1960-х годах.

Станция &quot;Келасур&quot; была открыта в 1944 году, сам вокзал появился позже, в 1950-1960-х годах. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция "Келасур" была открыта в 1944 году, сам вокзал появился позже, в 1950-1960-х годах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Заброшенное здание стало местом скопления строительного мусора и обросло зеленью.

Заброшенное здание стало местом скопления строительного мусора и обросло зеленью. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заброшенное здание стало местом скопления строительного мусора и обросло зеленью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые детали разобрали на стройматериалы, оставив их "голыми".

Некоторые детали разобрали на стройматериалы, оставив их &quot;голыми&quot;. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые детали разобрали на стройматериалы, оставив их "голыми".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но внимательный посетитель может увидеть остатки былой роскоши.

Но внимательный посетитель может увидеть остатки былой роскоши. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но внимательный посетитель может увидеть остатки былой роскоши.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Там, куда не добралась рука человека и чудом не пролетели снаряды и пули, лепнина и витиеватые узоры еще "живут".

Там, куда не добралась рука человека и чудом не пролетели снаряды и пули, лепнина и витиеватые узоры еще &quot;живут&quot;. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Там, куда не добралась рука человека и чудом не пролетели снаряды и пули, лепнина и витиеватые узоры еще "живут".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следы прошедшей 30 лет назад войны в Абхазии здесь особенно отчетливы.

Следы прошедшей 30 лет назад войны в Абхазии здесь особенно отчетливы. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следы прошедшей 30 лет назад войны в Абхазии здесь особенно отчетливы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обвивший стены плющ придает вокзалу модную нынче среди фотографов "дикость".

Обвивший стены плющ придает вокзалу модную нынче среди фотографов &quot;дикость&quot;. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обвивший стены плющ придает вокзалу модную нынче среди фотографов "дикость".

© Sputnik / Томас Тхайцук

И даже плесень уже как-то естественно вжилась в общий облик советской постройки.

И даже плесень уже как-то естественно вжилась в общий облик советской постройки. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

И даже плесень уже как-то естественно вжилась в общий облик советской постройки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь советское прошлое сталкивается с суровой реальностью.

Здесь советское прошлое сталкивается с суровой реальностью. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь советское прошлое сталкивается с суровой реальностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из поржавевших панорамных окон открывается красивый вид, а за вокзалом море.

Из поржавевших панорамных окон открывается красивый вид, а за вокзалом море. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из поржавевших панорамных окон открывается красивый вид, а за вокзалом море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Белоснежная лепнина "соседствует" с обшарпанными стенами.

Белоснежная лепнина &quot;соседствует&quot; с обшарпанными стенами. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Белоснежная лепнина "соседствует" с обшарпанными стенами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция уже давно не принимает пассажиров, но ее красотой любуются любознательные туристы.

Станция уже давно не принимает пассажиров, но ее красотой любуются любознательные туристы. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция уже давно не принимает пассажиров, но ее красотой любуются любознательные туристы.

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