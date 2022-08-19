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Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме
Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме
Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T17:00+0300
2022-08-19T17:00+0300
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Станция "Келасур" в Сухуме была открыта в 1944 году, вокзал начал действовать в 1950-1960-х годах. На станции останавливались почтово-багажные поезда, курсировавшие по маршруту Сухум – Очамчыра.В годы Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал и с тех пор так и не был восстановлен, к 2000-м годам движение было практически полностью остановлено, изредка мимо станции проезжают грузовые поезда до Очамчыры и Ткуарчала.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия
фото , мультимедиа, фото, абхазия
Келасурская "визитка": заброшенный вокзал в Сухуме 17:00 19.08.2022 (обновлено: 17:12 19.08.2022)
Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза.
Станция "Келасур" в Сухуме была открыта в 1944 году, вокзал начал действовать в 1950-1960-х годах. На станции останавливались почтово-багажные поезда, курсировавшие по маршруту Сухум – Очамчыра.
В годы Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал и с тех пор так и не был восстановлен, к 2000-м годам движение было практически полностью остановлено, изредка мимо станции проезжают грузовые поезда до Очамчыры и Ткуарчала.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Келасурский вокзал – часть Абхазской железной дороги. Как и на остальных вокзалах, на нем остались следы Отечественной войны народа Абхазии.
Келасурский вокзал – часть Абхазской железной дороги. Как и на остальных вокзалах, на нем остались следы Отечественной войны народа Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сейчас вокзал находится в заброшенном состоянии.
Сейчас вокзал находится в заброшенном состоянии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В аварийном состоянии находятся опорные столбы.
В аварийном состоянии находятся опорные столбы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
У входа сохранились надписи на абхазском и русском языках.
У входа сохранились надписи на абхазском и русском языках.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Станция "Келасур" была открыта в 1944 году, сам вокзал появился позже, в 1950-1960-х годах.
Станция "Келасур" была открыта в 1944 году, сам вокзал появился позже, в 1950-1960-х годах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заброшенное здание стало местом скопления строительного мусора и обросло зеленью.
Заброшенное здание стало местом скопления строительного мусора и обросло зеленью.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые детали разобрали на стройматериалы, оставив их "голыми".
Некоторые детали разобрали на стройматериалы, оставив их "голыми".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но внимательный посетитель может увидеть остатки былой роскоши.
Но внимательный посетитель может увидеть остатки былой роскоши.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Там, куда не добралась рука человека и чудом не пролетели снаряды и пули, лепнина и витиеватые узоры еще "живут".
Там, куда не добралась рука человека и чудом не пролетели снаряды и пули, лепнина и витиеватые узоры еще "живут".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Следы прошедшей 30 лет назад войны в Абхазии здесь особенно отчетливы.
Следы прошедшей 30 лет назад войны в Абхазии здесь особенно отчетливы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обвивший стены плющ придает вокзалу модную нынче среди фотографов "дикость".
Обвивший стены плющ придает вокзалу модную нынче среди фотографов "дикость".
© Sputnik / Томас Тхайцук
И даже плесень уже как-то естественно вжилась в общий облик советской постройки.
И даже плесень уже как-то естественно вжилась в общий облик советской постройки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь советское прошлое сталкивается с суровой реальностью.
Здесь советское прошлое сталкивается с суровой реальностью.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из поржавевших панорамных окон открывается красивый вид, а за вокзалом море.
Из поржавевших панорамных окон открывается красивый вид, а за вокзалом море.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Белоснежная лепнина "соседствует" с обшарпанными стенами.
Белоснежная лепнина "соседствует" с обшарпанными стенами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Станция уже давно не принимает пассажиров, но ее красотой любуются любознательные туристы.
Станция уже давно не принимает пассажиров, но ее красотой любуются любознательные туристы.