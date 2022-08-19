https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/khintba-o-vystavke-v-muzee-banka-abkhazii-posetiteli-pochuvstvuyut-chto-sukhum-chastichka-mira--1041016335.html

Хинтба о выставке в музее Банка Абхазии: посетители почувствуют, что Сухум – частица мира

Хинтба о выставке в музее Банка Абхазии: посетители почувствуют, что Сухум – частица мира

Что интересного могут увидеть посетители выставки "Аллюзия античности" в музее Банка Абхазии, в чем ее уникальность, в эфире радио Sputnik рассказала ее... 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T11:00+0300

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Хинтба о выставке в музее Банка Абхазии: посетители почувствуют, что Сухум частичка мира Хинтба о выставке в музее Банка Абхазии: посетители почувствуют, что Сухум частичка мира

В музее Банка Абхазии открылась выставка картин Апщи Хагба и Дианы Хинтба под названием "Аллюзия античности".Гости выставки должны почувствовать, что Сухум – это частичка мира, сказала Хинтба в интервью радио."Мы сделали серию работ по впечатлению от монет, выставленных в музее Банка. Они нас впечатлили настолько, что появилось желание поработать на эту тему. Всего выставлено 10 работ, по пять каждого автора. Выставка будет всем понятна и интересна, даже тем, кто уже бывал в музее Нацбанка, а может, и сподвигнет и тех людей, которые еще не бывали. Выставка станет дополнением экспозиции Банка и покажет связь между реальными античными экспонатами и современным видением на эти же экспонаты", –сказала Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Выставка картин будет открыта до 30 августа.

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