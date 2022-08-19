https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/nakhodyaschegosya-v-federalnom-rozyske-muzhchinu-zaderzhali-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1041017399.html
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на российско-абхазской границе
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на российско-абхазской границе
Россиянин находился в федеральном розыске в Российской Федерации с 2020 года. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T11:35+0300
2022-08-19T11:35+0300
2022-08-19T11:35+0300
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Гражданина России, находящегося в федеральном розыске с 2020 года, задержали в пункте пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Он передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.
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фсб, государственная граница, абхазия, россия
фсб, государственная граница, абхазия, россия
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на российско-абхазской границе
Россиянин находился в федеральном розыске в Российской Федерации с 2020 года.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Гражданина России, находящегося в федеральном розыске с 2020 года, задержали в пункте пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчина, 1969 года рождения, пытался выехать из России в Абхазию.
Он передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.