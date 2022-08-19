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Назначен министр по налогам и сборам Абхазии
Назначен министр по налогам и сборам Абхазии
Должность главы Министерства по налогам и сборам с мая 2021 года возглавлял Джансух Нанба. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T17:50+0300
2022-08-19T17:50+0300
2022-08-19T17:50+0300
в абхазии
министерство по налогам и сборам абхазии
абхазия
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Указом президента министром по налогам и сборам Абхазии назначен Михаил Габелия. Габелия сменил на посту Джансуха Нанба, который возглавил Администрацию президента. Ранее Михаил Габелия возглавлял Управление налогообложения физических лиц центрального аппарата МНС.
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министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия
министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия
Назначен министр по налогам и сборам Абхазии
Должность главы Министерства по налогам и сборам с мая 2021 года возглавлял Джансух Нанба.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Указом президента министром по налогам и сборам Абхазии назначен Михаил Габелия.
Габелия сменил на посту Джансуха Нанба, который возглавил Администрацию президента.
Ранее Михаил Габелия возглавлял Управление налогообложения физических лиц центрального аппарата МНС.