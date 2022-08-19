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Не было времени думать о смерти: история войны Саиды Палба

Не было времени думать о смерти: история войны Саиды Палба

Недетские истории – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 19.08.2022, Sputnik Абхазия

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В год начала Отечественной войны народа Абхазии Саида Палба окончила школу и готовилась к вступительным экзаменам в Абхазский государственный университет, девушка планировала стать филологом.Однако война распорядилась иначе. Саида не смогла остаться в стороне и сидеть дома. Одна из ее сестер работала в Гудаутском военном госпитале, другая на информационном "фронте". Саида решила тоже помогать врачам и больным в госпитале.Поначалу она выполняла работу санитарки, а затем была лаборантом в рентген-кабинете.Сейчас Саида врач-лаборант Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.В интервью Sputnik Саида поделилась воспоминаниями о тех годах и рассказала, как война повлияла на ее дальнейшую жизнь.

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