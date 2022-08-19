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Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны
Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны
"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, где дети войны рассказывают о себе, о времени и воле к жизни. Во втором выпуске история Саиды Палба... 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T17:33+0300
2022-08-19T17:33+0300
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны
Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны
14 августа – День памяти защитников Родины. В этот день в 1992 году началась Отечественной войны народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и ночей. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. На защиту Родины встали не только взрослые, но и дети, которые внесли свой посильный вклад в Победу.Историю войны Саиды Палба слушайте в аудиофайле.Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, о времени и воле к жизни.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио

Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны

17:33 19.08.2022
Радио
Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны
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"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, где дети войны рассказывают о себе, о времени и воле к жизни. Во втором выпуске история Саиды Палба, которой в год начала войны только окончила школу и планировала стать студенткой АГУ.
14 августа – День памяти защитников Родины. В этот день в 1992 году началась Отечественной войны народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и ночей. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. На защиту Родины встали не только взрослые, но и дети, которые внесли свой посильный вклад в Победу.
Историю войны Саиды Палба слушайте в аудиофайле.
Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, о времени и воле к жизни.
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