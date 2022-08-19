https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/nedetskie-istorii-palba-o-tom-kak-preodolevala-strakh-rabotaya-v-gospitale-vo-vremya-voyny--1041024271.html

Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны

Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны

"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, где дети войны рассказывают о себе, о времени и воле к жизни. Во втором выпуске история Саиды Палба... 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T17:33+0300

2022-08-19T17:33+0300

2022-08-19T17:33+0300

радио

подкасты

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/13/1041024117_0:125:2898:1755_1920x0_80_0_0_8d2c036c3891be04af3e0dac29d221f7.jpg

Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны Недетские истории: Палба о том, как преодолевала страх работая в госпитале во время войны

14 августа – День памяти защитников Родины. В этот день в 1992 году началась Отечественной войны народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и ночей. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. На защиту Родины встали не только взрослые, но и дети, которые внесли свой посильный вклад в Победу.Историю войны Саиды Палба слушайте в аудиофайле.Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, о времени и воле к жизни.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио