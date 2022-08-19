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Политолог: Киев хочет оправдать свое военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу
Политолог: Киев хочет оправдать свое военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу
О ситуации на Украине и вокруг нее "Sputnik на русском" побеседовал с политологом Александром Дудчаком. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T11:31+0300
2022-08-19T11:31+0300
2022-08-19T11:31+0300
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Политолог: Киев хочет оправдать военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу
Политолог: Киев хочет оправдать военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу
Киевскому режиму и его западным кураторам безразличны не только жизни украинцев, но и жителей европейских стран. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя возможную ядерную катастрофу, которую Украина может устроить в дни посещения страны президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. Об этом, а также о целях визита турецкого лидера во Львов и перспективах российско-турецких отношений политолог рассказал в интервью "Sputnik на русском".
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Политолог: Киев хочет оправдать свое военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу
О ситуации на Украине и вокруг нее "Sputnik на русском" побеседовал с политологом Александром Дудчаком.
Киевскому режиму и его западным кураторам безразличны не только жизни украинцев, но и жителей европейских стран. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя возможную ядерную катастрофу, которую Украина может устроить в дни посещения страны президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. Об этом, а также о целях визита турецкого лидера во Львов и перспективах российско-турецких отношений политолог рассказал в интервью "Sputnik на русском"
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