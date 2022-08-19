https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/politolog-kiev-khochet-opravdat-svoe-voennoe-porazhenie-ustroiv-radioaktivnuyu-katastrofu-1041018834.html

Политолог: Киев хочет оправдать свое военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу

Политолог: Киев хочет оправдать свое военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу

О ситуации на Украине и вокруг нее "Sputnik на русском" побеседовал с политологом Александром Дудчаком. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T11:31+0300

2022-08-19T11:31+0300

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Политолог: Киев хочет оправдать военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу Политолог: Киев хочет оправдать военное поражение, устроив радиоактивную катастрофу

Киевскому режиму и его западным кураторам безразличны не только жизни украинцев, но и жителей европейских стран. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя возможную ядерную катастрофу, которую Украина может устроить в дни посещения страны президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. Об этом, а также о целях визита турецкого лидера во Львов и перспективах российско-турецких отношений политолог рассказал в интервью "Sputnik на русском".

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