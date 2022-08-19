https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/putin-zayavil-chto-obstrely-kievom-zaporozhskoy-aes-sozdayut-opasnost-katastrofy-1041025311.html
Путин заявил, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС создают опасность катастрофы
Путин заявил, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС создают опасность катастрофы
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T19:00+0300
2022-08-19T19:00+0300
2022-08-19T19:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038944392_0:303:3100:2047_1920x0_80_0_0_1802475fa830a1926de34a6f1ac8c8d8.jpg
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038944392_422:234:2840:2047_1920x0_80_0_0_f3d5e0e32118d355bfc4c45f33c31984.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, украина, россия
владимир путин, украина, россия
Путин заявил, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС создают опасность катастрофы
19:00 19.08.2022 (обновлено: 19:31 19.08.2022)
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы.
"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - говорится
в сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.