https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/putin-zayavil-chto-obstrely-kievom-zaporozhskoy-aes-sozdayut-opasnost-katastrofy-1041025311.html

Путин заявил, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС создают опасность катастрофы

Путин заявил, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС создают опасность катастрофы

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T19:00+0300

2022-08-19T19:00+0300

2022-08-19T19:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

украина

россия

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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