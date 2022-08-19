https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/voenno-tekhnicheskiy-forum-armiya-2022-otkrylsya-na-rossiyskoy-voennoy-baze-v-abkhazii-1041021188.html

Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Абхазии

Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Абхазии

На форуме представлены современные образцы вооружения военной базы Южного военного округа (ЮВО). 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T14:10+0300

2022-08-19T14:10+0300

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Гудауте, сообщает пресс-служба ЮВО.На выставочных площадках представлены новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.На форуме работают культурно-художественные и военно-патриотические развлекательные площадки, проводятся спортивно-военные игры, открыт пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни.Военно-технический форум "Армия – 2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов России и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе пять воздушных судов, 27 кораблей и катеров.

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