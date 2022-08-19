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Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Абхазии
Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Абхазии
На форуме представлены современные образцы вооружения военной базы Южного военного округа (ЮВО). 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T14:10+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Гудауте, сообщает пресс-служба ЮВО.На выставочных площадках представлены новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.На форуме работают культурно-художественные и военно-патриотические развлекательные площадки, проводятся спортивно-военные игры, открыт пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни.Военно-технический форум "Армия – 2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов России и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе пять воздушных судов, 27 кораблей и катеров.
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юво, абхазия, россия, армия
юво, абхазия, россия, армия
Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Абхазии
14:10 19.08.2022 (обновлено: 14:38 19.08.2022)
На форуме представлены современные образцы вооружения военной базы Южного военного округа (ЮВО).
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Военно-технический форум "Армия – 2022" открылся на российской военной базе в Гудауте, сообщает пресс-служба ЮВО.
Форум проходит на территории парка "Патриот" российского соединения в Гудауте.
На выставочных площадках представлены новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.
На форуме работают культурно-художественные и военно-патриотические развлекательные площадки, проводятся спортивно-военные игры, открыт пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни.
Военно-технический форум "Армия – 2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов России и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.
На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе пять воздушных судов, 27 кораблей и катеров.