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Вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе обсудили в Сочи
Вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе обсудили в Сочи
Заседание российско-абхазской Межпарламентской рабочей группы по взаимодействию в законотворчестве, сближению законодательств, развитию и упрощению... 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T20:15+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Российско-абхазская Межпарламентская рабочая группа обсудила вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе, сообщает Посольство Абхазии в России.Делегацию от Абхазии возглавил депутат Алхас Барциц, от России — первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
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россия, абхазия, государственная граница
россия, абхазия, государственная граница
Вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе обсудили в Сочи
20:15 19.08.2022 (обновлено: 20:46 19.08.2022)
Заседание российско-абхазской Межпарламентской рабочей группы по взаимодействию в законотворчестве, сближению законодательств, развитию и упрощению коммуникаций прошло в Сочи 19 августа.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Российско-абхазская Межпарламентская рабочая группа обсудила вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе, сообщает Посольство Абхазии в России.
Делегацию от Абхазии возглавил депутат Алхас Барциц, от России — первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.