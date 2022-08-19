https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/voprosy-uproscheniya-propusknogo-rezhima-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-obsudili-v-sochi-1041026085.html

Вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе обсудили в Сочи

Вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе обсудили в Сочи

Заседание российско-абхазской Межпарламентской рабочей группы по взаимодействию в законотворчестве, сближению законодательств, развитию и упрощению... 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T20:15+0300

2022-08-19T20:15+0300

2022-08-19T20:46+0300

в абхазии

россия

абхазия

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/13/1041025928_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_979fd10c14ce370eac1deac2a0e2bcee.jpg

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Российско-абхазская Межпарламентская рабочая группа обсудила вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе, сообщает Посольство Абхазии в России.Делегацию от Абхазии возглавил депутат Алхас Барциц, от России — первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, государственная граница