https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/vtoroy-ekipazh-abkhazskikh-tankistov-vystupil-v-tankovom-biatlone-na-armi-2022-1041020685.html

Второй экипаж абхазских танкистов выступил в "Танковом биатлоне" на АрМИ – 2022

Второй экипаж абхазских танкистов выступил в "Танковом биатлоне" на АрМИ – 2022

АрМИ – 2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T12:50+0300

2022-08-19T12:50+0300

2022-08-19T14:38+0300

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Второй экипаж абхазских танкистов выступил в "Танковом биатлоне" на международных соревнованиях АрМИ – 2022 в пятницу 19 августа на подмосковном полигоне Алабино.Соперниками Абхазии были военнослужащие из Южной Осетии, которые показали лучшее время прохождения дистанции 33:12, вторыми финишировали танкисты из Таджикистана - 33:15, Абхазия заняла третью строчку со временем 43:09, Судан показал четвертый результат 53:38. В заезде от абхазской команды участвовали: командир танка, старший лейтенант Андрей Гушин, наводчик-оператор, старший лейтенант Дамей Чания, механик-водитель, старший лейтенант Имран Кархалава.Первый экипаж абхазских танкистов выступил 14 августа, соперниками стали Таджикистан и Судан, тогда Абхазия заняла второе место.Абхазия участвует в "Танковом биатлоне" с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла восьмое место, в 2021 году абхазские танкисты были шестыми.В соревновании "Танковый биатлон" команды разбиты на два дивизиона. После индивидуальных гонок, в которых выступят все страны, состоится полуфинал, в него выйдут 12 лучших команд, по шесть из каждого дивизиона. В финале "Танкового биатлона", который пройдет 27 августа, сыграют четыре команды.В рамках армейских международных игр АрМИ – 2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.

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