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Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: прямая трансляция
Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: прямая трансляция
Соревнования "Танковый биатлон" проходят в пятницу на подмосковном полигоне Алабино. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T11:07+0300
2022-08-19T11:07+0300
2022-08-19T11:21+0300
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Абхазские танкисты будут соревноваться в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана, Южной Осетии, Судана. В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.
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видео, мультимедиа, россия, армия, видео
видео, мультимедиа, россия, армия, видео
Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: прямая трансляция
11:07 19.08.2022 (обновлено: 11:21 19.08.2022)
Соревнования "Танковый биатлон" проходят в пятницу на подмосковном полигоне Алабино.
Абхазские танкисты будут соревноваться в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана, Южной Осетии, Судана.
В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.