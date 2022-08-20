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Главный санитарный врач оценила состояние морской воды в Сухуме
Главный санитарный врач оценила состояние морской воды в Сухуме
С 15 мая по 15 октября СЭС Сухума еженедельно проверяет морскую воду на санитарно-бактериологические показатели. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
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2022-08-20T09:10+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Бактериальной опасности в морской воды в Сухуме нет, заявила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач столицы Алла Беляева.В то же время специалист не исключила наличие вирусов. Однако определить, какие именно это вирусы, в СЭС сейчас не могут, так как центральная лаборатория загружена из-за подъема заболеваемости COVID-19 и кишечных инфекций."Именно бактериальной опасности, по имеющимся анализам, на данный момент нет. Но кроме бактерии есть еще и вирусы, которые могут присутствовать в морской воде. К сожалению, на наличие тех или иных вирусов наша республиканская лаборатория СЭС не может сейчас выполнять анализы из окружающей среды. То есть фактически мы пока видим, что ковидная эпидемия не закончилась, все силы лаборатории направлены на определение коронавирусной инфекции и на расшифровку кишечных заболеваний, то есть нам нужно понимать, почему это с людьми происходит и кто виноват", - сказала Беляева.С 15 мая по 15 октября СЭС еженедельно проверяет морскую воду на санитарно-бактериологические показатели, в дополнение к этому каждый год воду проверяют на наличие холерного вибриона. В столице пробы берут в 14 местах: устье реки Келасур, медицинский пляж, Мокко пляж, Айтар, Локомотив, МВО, гостиница "Рица", "Эльбрус", "Синяя птица", "Дельмар", улица Морская, Бетонный завод и пост ГАИ у реки Гумиста.Для морских купаний Беляева советует выбирать утренние и вечерние часы. Это не столько связано с качеством воды, сколько с температурным режимом, который в это время наиболее благоприятный. В это время невозможно получить солнечный удар или перегреться.
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абхазия, сухум, море, пляжи, инфекции, вирусы, отдых в абхазии
абхазия, сухум, море, пляжи, инфекции, вирусы, отдых в абхазии

Главный санитарный врач оценила состояние морской воды в Сухуме

09:10 20.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы загорают на набережной
Туристы загорают на набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 15 мая по 15 октября СЭС Сухума еженедельно проверяет морскую воду на санитарно-бактериологические показатели.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Бактериальной опасности в морской воды в Сухуме нет, заявила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач столицы Алла Беляева.
В то же время специалист не исключила наличие вирусов. Однако определить, какие именно это вирусы, в СЭС сейчас не могут, так как центральная лаборатория загружена из-за подъема заболеваемости COVID-19 и кишечных инфекций.
"Именно бактериальной опасности, по имеющимся анализам, на данный момент нет. Но кроме бактерии есть еще и вирусы, которые могут присутствовать в морской воде. К сожалению, на наличие тех или иных вирусов наша республиканская лаборатория СЭС не может сейчас выполнять анализы из окружающей среды. То есть фактически мы пока видим, что ковидная эпидемия не закончилась, все силы лаборатории направлены на определение коронавирусной инфекции и на расшифровку кишечных заболеваний, то есть нам нужно понимать, почему это с людьми происходит и кто виноват", - сказала Беляева.
С 15 мая по 15 октября СЭС еженедельно проверяет морскую воду на санитарно-бактериологические показатели, в дополнение к этому каждый год воду проверяют на наличие холерного вибриона. В столице пробы берут в 14 местах: устье реки Келасур, медицинский пляж, Мокко пляж, Айтар, Локомотив, МВО, гостиница "Рица", "Эльбрус", "Синяя птица", "Дельмар", улица Морская, Бетонный завод и пост ГАИ у реки Гумиста.
Для морских купаний Беляева советует выбирать утренние и вечерние часы. Это не столько связано с качеством воды, сколько с температурным режимом, который в это время наиболее благоприятный. В это время невозможно получить солнечный удар или перегреться.
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