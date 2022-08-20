https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/glavy-sukhuma-i-nizhnego-novgoroda-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-1041034795.html

Главы Сухума и Нижнего Новгорода обсудили вопросы сотрудничества

Главы Сухума и Нижнего Новгорода обсудили вопросы сотрудничества

Делегация Администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба находится с рабочей поездкой в городе-побратиме абхазской столицы - Нижнем Новгороде. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба встретился с главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, стороны обсудили вопросы сотрудничества, сообщается на сайте столичной мэрии. Градоначальники поговорили о взаимодействии по различным направлениям, в частности, в области молодежной политики, образования, культуры и спорта. Эшба пригласил Шалабаева в Сухум обсудить возможные инвестиционные проекты. Глава Нижнего Новгорода принял приглашение. Кроме того, делегация Абхазии побывала на Горьковском автомобильном заводе, где рассмотрела возможность замены сухумского парка подвижного состава за счет современных моделей ГАЗ, в том числе и на электрической тяге. Стороны обсудили потенциал создания единой стратегии обновления парка подвижного состава Сухума с возможностью привлечения к этому процессу других администраций городов и районов Абхазии. Этот проект предусматривает комплексное взаимодействие с тем, чтобы в дальнейшем ГАЗ мог организовать в Абхазии единый сервисный центр для обслуживания транспорта, отмечается в сообщении.

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