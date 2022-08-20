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Гражданин и начальник: Амичба о приговорах за наркотики и резонансных делах в Абхазии

Гражданин и начальник: Амичба о приговорах за наркотики и резонансных делах в Абхазии

Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба рассказал о взаимодействии прокуратур Абхазии и России, почему нет приговора с пожизненным лишением... 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T12:58+0300

2022-08-20T12:58+0300

2022-08-20T12:57+0300

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Гражданин и начальник: Амичба о приговорах за наркотики и резонансных делах в Абхазии Гражданин и начальник: Амичба о приговорах за наркотики и резонансных делах в Абхазии

Между Генеральными прокуратурами РФ и Абхазии заключено Соглашение о сотрудничестве в 2008 году, которое было обновлено в этом году. Основное взаимодействие между ведомствами двух стран происходит в сфере уголовного производства, сообщил Амичба."В первую очередь, это оказание правовой помощи по уголовным делам, находящихся в производстве следственных органов как России так и Абхазии, вопросы экстрадиции и передачи для отбытия наказания осужденных , имеющих соответствующее гражданство. Если у них российское гражданство, можем вернуть их для отбытия наказания на территорию РФ и наоборот. Также наиболее актуальным для Абхазии является сотрудничество в области обучения. Мы проходим курсы повышения квалификации в вузах РФ, получаем дополнительный опыт, который бесценен для нас", - сказал Амичба.Говоря о незаконном сбыте и ввозе наркотических средств в Абхазию, он отметил, что в более чем 99 процентах таких дел не выявлены организаторы преступлений, а привлекаются, как правило, исполнители.Амичба рассказал также, почему суды Абхазии до сих пор не вынесли ни одного обвинительного приговора, предусматривающего пожизненное лишение свободы или смертную казнь за незаконный оборот наркотиков, о том, на какой стадии находится рассмотрение некоторых громких уголовных дел и что мешает скорейшему завершению их расследования.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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