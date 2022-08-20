https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/nakopil-na-mashinu-tseny-vzleteli-stoit-li-pokupat-avto-segodnya-1040885934.html

Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?

Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным... 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T11:05+0300

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Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня? Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?

Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации?Разобраться в этой теме герою эпизода Сергею помогают: вице-президент Национального автомобильного союза, авторы подкаста РИА Новости "Не роскошь" Ян Хайцеэр, миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Слушайте подкасты РИА Новости.

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