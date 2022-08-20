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Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?
Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным... 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T11:05+0300
2022-08-20T11:05+0300
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Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?
Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?
Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации?Разобраться в этой теме герою эпизода Сергею помогают: вице-президент Национального автомобильного союза, авторы подкаста РИА Новости "Не роскошь" Ян Хайцеэр, миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?
11:05 20.08.2022 (обновлено: 11:33 20.08.2022)
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста посвящен финансовым проблемам и способам их решения.
Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации?
Разобраться в этой теме герою эпизода Сергею помогают: вице-президент Национального автомобильного союза, авторы подкаста РИА Новости "Не роскошь"
Ян Хайцеэр, миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин
и финансовый советник, предприниматель Елена Парий
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