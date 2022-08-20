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Политолог: экономика Запада практически уничтожена
Политолог: экономика Запада практически уничтожена
В международных финансах и экономике Москва нанесла Западу поражение, от которого будет тяжело оправиться считает политолог Ростислав Ищенко. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T15:19+0300
2022-08-20T15:19+0300
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Политолог: экономика Запада практически уничтожена
Политолог: экономика Запада практически уничтожена
Основные боевые действия идут не на полях Украины, а на экономической площадке - об этом в интервью Sputnik на русском рассказал политолог Ростислав Ищенко. Эксперт также заявил, что в международных финансах и экономике Россия нанесла Западу поражение, от которого будет тяжело оправиться.Политолог рассказал также признает ли США Россию страной-спонсором терроризма, хочет ли Германия устроить новый передел Польши, высказал мнение по переговорам Зеленского и Эрдогана во Львове, по ситуации на Запорожской АЭС, а также о целесообразности дипломатических отношений России и США.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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в мире, экономика, россия, сша, европа, украина, подкасты, аудио
в мире, экономика, россия, сша, европа, украина, подкасты, аудио
Политолог: экономика Запада практически уничтожена
В международных финансах и экономике Москва нанесла Западу поражение, от которого будет тяжело оправиться считает политолог Ростислав Ищенко.
Основные боевые действия идут не на полях Украины, а на экономической площадке - об этом в интервью Sputnik на русском
рассказал политолог Ростислав Ищенко. Эксперт также заявил, что в международных финансах и экономике Россия нанесла Западу поражение, от которого будет тяжело оправиться.
Политолог рассказал также признает ли США Россию страной-спонсором терроризма, хочет ли Германия устроить новый передел Польши, высказал мнение по переговорам Зеленского и Эрдогана во Львове, по ситуации на Запорожской АЭС, а также о целесообразности дипломатических отношений России и США.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.