Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии

Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения. В список туристических мест попадает и один искусственный водопад — Новоафонский. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.Разнообразные водопады можно встретить в Рицинском реликтовом национальном парке. В частности, именно здесь расположен Гегский водопад, некогда попавший в советскую кинохронику. Знаменитая сцена схватки Холмса с профессором Морриарти была снята именно здесь.Известен своими водопадами и Ткуарчалский район. Здесь расположен самый высокий водопад в республике - Великан (Адауы).
Водопады в Абхазии — одни из первых мест, которые стоит посетить во время отдыха в республике.
Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения. В список туристических мест попадает и один искусственный водопад — Новоафонский. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.
Разнообразные водопады можно встретить в Рицинском реликтовом национальном парке. В частности, именно здесь расположен Гегский водопад, некогда попавший в советскую кинохронику. Знаменитая сцена схватки Холмса с профессором Морриарти была снята именно здесь.
Известен своими водопадами и Ткуарчалский район. Здесь расположен самый высокий водопад в республике - Великан (Адауы).
Гегский водопад – знаменитое место схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. Эта сцена снималась именно в Абхазии. Водопад расположен на Гагрском хребте, в высоту он около 70 метров.
Гегский водопад – знаменитое место схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. Эта сцена снималась именно в Абхазии. Водопад расположен на Гагрском хребте, в высоту он около 70 метров.