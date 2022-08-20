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Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии
Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии
Водопады в Абхазии — одни из первых мест, которые стоит посетить во время отдыха в республике. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
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Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения. В список туристических мест попадает и один искусственный водопад — Новоафонский. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.Разнообразные водопады можно встретить в Рицинском реликтовом национальном парке. В частности, именно здесь расположен Гегский водопад, некогда попавший в советскую кинохронику. Знаменитая сцена схватки Холмса с профессором Морриарти была снята именно здесь.Известен своими водопадами и Ткуарчалский район. Здесь расположен самый высокий водопад в республике - Великан (Адауы).
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, водопады, природа
фото , мультимедиа, абхазия, фото, водопады, природа

Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии

15:25 20.08.2022 (обновлено: 15:26 20.08.2022)
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Водопады в Абхазии — одни из первых мест, которые стоит посетить во время отдыха в республике.
Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения. В список туристических мест попадает и один искусственный водопад — Новоафонский. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.
Разнообразные водопады можно встретить в Рицинском реликтовом национальном парке. В частности, именно здесь расположен Гегский водопад, некогда попавший в советскую кинохронику. Знаменитая сцена схватки Холмса с профессором Морриарти была снята именно здесь.
Известен своими водопадами и Ткуарчалский район. Здесь расположен самый высокий водопад в республике - Великан (Адауы).
© Foto / Instagram/evgenia_shut

Живописные водопады Абхазии обязательны для посещения.

Живописные водопады Абхазии обязательны для посещения. - Sputnik Абхазия
1/11
© Foto / Instagram/evgenia_shut

Живописные водопады Абхазии обязательны для посещения.

© Instagram/yaykaaa

Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения.

Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения. - Sputnik Абхазия
2/11
© Instagram/yaykaaa

Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения.

© Foto / Instagram/anrik_gid_abhazia/

Самый высокий водопад в Абхазии Великан расположен в Ткуарчалском районе. Его высота достигает ста метров.

Самый высокий водопад в Абхазии Великан расположен в Ткуарчалском районе. Его высота достигает ста метров. - Sputnik Абхазия
3/11
© Foto / Instagram/anrik_gid_abhazia/

Самый высокий водопад в Абхазии Великан расположен в Ткуарчалском районе. Его высота достигает ста метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новоафонский водопад в высоту - 8 метров. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.

Новоафонский водопад в высоту - 8 метров. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новоафонский водопад в высоту - 8 метров. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад в селе Аацы.

Водопад в селе Аацы. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад в селе Аацы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад Молочный в рицинском реликтовом национальном парке.

Водопад Молочный в рицинском реликтовом национальном парке. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад Молочный в рицинском реликтовом национальном парке.

© Foto / instagram/platon_abh

Гегский водопад – знаменитое место схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. Эта сцена снималась именно в Абхазии. Водопад расположен на Гагрском хребте, в высоту он около 70 метров.

Гегский водопад – знаменитое место схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. Эта сцена снималась именно в Абхазии. Водопад расположен на Гагрском хребте, в высоту он около 70 метров. - Sputnik Абхазия
7/11
© Foto / instagram/platon_abh

Гегский водопад – знаменитое место схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. Эта сцена снималась именно в Абхазии. Водопад расположен на Гагрском хребте, в высоту он около 70 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопады Абхазии поражают своей красотой.

Водопады Абхазии поражают своей красотой. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопады Абхазии поражают своей красотой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад Ирина в Ткурачалском районе.

Водопад Ирина в Ткурачалском районе. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад Ирина в Ткурачалском районе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопады в Цебельдинском ущелье недалеко от села Мерхеул.

Водопады в Цебельдинском ущелье недалеко от села Мерхеул. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопады в Цебельдинском ущелье недалеко от села Мерхеул.

© Foto / Тенгиз Тарба

Шакуранский водопад расположен в одноименном ущелье, в Гулрыпшском районе Абхазии.

Шакуранский водопад расположен в одноименном ущелье, в Гулрыпшском районе Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Тенгиз Тарба

Шакуранский водопад расположен в одноименном ущелье, в Гулрыпшском районе Абхазии.

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