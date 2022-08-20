https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/tarasov-turtsiya-bolshe-ne-stanet-terpet-unizheniya-ot-ssha-1041049204.html

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США

Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать свое превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает... 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T19:40+0300

2022-08-20T19:40+0300

2022-08-20T19:40+0300

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Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать свое превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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