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Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США
Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать свое превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает... 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T19:40+0300
2022-08-20T19:40+0300
2022-08-20T19:40+0300
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Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать свое превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, турция, сша, видео, мультимедиа, мультимедиа, видео
в мире, турция, сша, видео, мультимедиа, мультимедиа, видео
Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать свое превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.