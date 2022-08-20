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Украина применила химоружие в Запорожской области, заявило Минобороны России

Украина применила химоружие в Запорожской области, заявило Минобороны России

Военное ведомство России объявило о том, что готовит документы с результатами анализов, подтверждающих государственный терроризм киевского режима в Запорожье. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T16:05+0300

2022-08-20T16:05+0300

2022-08-20T18:19+0300

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Украина применила отравляющие вещества против российских военных и мирного населения в Запорожской области, сообщает Минобороны России."На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".Для установления причин отравления специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".Кроме того, Минобороны дополнительно расследует отравление боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

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