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Украина применила химоружие в Запорожской области, заявило Минобороны России
Украина применила химоружие в Запорожской области, заявило Минобороны России
Военное ведомство России объявило о том, что готовит документы с результатами анализов, подтверждающих государственный терроризм киевского режима в Запорожье. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T16:05+0300
2022-08-20T16:05+0300
2022-08-20T18:19+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Украина применила отравляющие вещества против российских военных и мирного населения в Запорожской области, сообщает Минобороны России."На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".Для установления причин отравления специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".Кроме того, Минобороны дополнительно расследует отравление боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
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россия, оружие, химическое оружие, новости, украина
россия, оружие, химическое оружие, новости, украина
Украина применила химоружие в Запорожской области, заявило Минобороны России
16:05 20.08.2022 (обновлено: 18:19 20.08.2022)
Военное ведомство России объявило о том, что готовит документы с результатами анализов, подтверждающих государственный терроризм киевского режима в Запорожье.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik.
Украина применила отравляющие вещества против российских военных и мирного населения в Запорожской области, сообщает
Минобороны России.
"На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".
Для установления причин отравления специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".
"Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", - заявили в оборонном ведомстве России.
Кроме того, Минобороны дополнительно расследует отравление боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.