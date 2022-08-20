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https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/v-mariupole-predprinyali-popytku-pokusheniya-na-mera-1041048721.html
В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра
В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на... 20.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на месте.По его словам, днем на входе в городской зоопарк прозвучал хлопок, когда там проезжал глава города, в инциденте никто не пострадал.На место происшествия приехала машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.В городе усилили меры безопасности, проверяют въезжающие автомобили.
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в мире, днр, донбасс, мариуполь, новости
в мире, днр, донбасс, мариуполь, новости

В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра

18:08 20.08.2022 (обновлено: 18:54 20.08.2022)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервый после освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху
Первый после освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на месте.
По его словам, днем на входе в городской зоопарк прозвучал хлопок, когда там проезжал глава города, в инциденте никто не пострадал.
На место происшествия приехала машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.
В городе усилили меры безопасности, проверяют въезжающие автомобили.
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