https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/v-mariupole-predprinyali-popytku-pokusheniya-na-mera-1041048721.html

В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра

В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на... 20.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на месте.По его словам, днем на входе в городской зоопарк прозвучал хлопок, когда там проезжал глава города, в инциденте никто не пострадал.На место происшествия приехала машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.В городе усилили меры безопасности, проверяют въезжающие автомобили.

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