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В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра
В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на... 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T18:08+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на месте.По его словам, днем на входе в городской зоопарк прозвучал хлопок, когда там проезжал глава города, в инциденте никто не пострадал.На место происшествия приехала машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.В городе усилили меры безопасности, проверяют въезжающие автомобили.
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в мире, днр, донбасс, мариуполь, новости
в мире, днр, донбасс, мариуполь, новости
В Мариуполе предприняли попытку покушения на мэра
18:08 20.08.2022 (обновлено: 18:54 20.08.2022) СУХУМ, 20 авг - Sputnik.
Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко была предпринята в субботу, сообщило РИА Новости
со ссылкой на источник на месте.
По его словам, днем на входе в городской зоопарк прозвучал хлопок, когда там проезжал глава города, в инциденте никто не пострадал.
На место происшествия приехала машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.
В городе усилили меры безопасности, проверяют въезжающие автомобили.