https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/vks-rossii-unichtozhili-pozitsii-krakena-i-amerikanskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1041029588.html

ВКС России уничтожили позиции "Кракена" и американских наемников под Харьковом

ВКС России уничтожили позиции "Кракена" и американских наемников под Харьковом

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проводить специальную военную операцию на Украине. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T10:23+0300

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. ВКС России нанесли высокоточный удар по позициям нацформирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны за субботу. В результате удара уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников, говорится в сообщении.В Днепропетровской области ВКС России практически полностью уничтожили батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными.Также ВСУ потеряли более двухсот человек в Николаевской и Днепропетровской областях в результате огневых ударов российских войск. А на севере Харькова было уничтожено до 130 боевиков ВСУ и восемь единиц спецтехники.В ДНР за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более двухсот человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей.Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ и 187 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", четыре склада боеприпасов, три склада горючего, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США.Российскими средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотников, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха".

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