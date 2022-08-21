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Дочь российского философа Александра Дугина убили в Подмосковье
Дочь российского философа Александра Дугина убили в Подмосковье
Александр Дугин — известный российский философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство, с 2015 года... 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T09:22+0300
2022-08-21T09:22+0300
2022-08-21T10:56+0300
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери философа и публициста Александра Дугина в Московской области, сообщается на сайте Следкома России.По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу "сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство", а затем произошло возгорание машины.Находившаяся за рулем 30-летняя девушка погибла на месте.На месте происшествия работают следственные органы и специалисты взрывотехники. Прорабатываются различные версии произошедшего.По мнению главы ДНР Дениса Пушилина и властей Запорожской области, к инциденту могут быть причастны украинские террористы.
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в мире, москва, убийство, александр дугин, новости
в мире, москва, убийство, александр дугин, новости
Дочь российского философа Александра Дугина убили в Подмосковье
09:22 21.08.2022 (обновлено: 10:56 21.08.2022)
Александр Дугин — известный российский философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство, с 2015 года находится в санкционном списке США из-за позиции по событиям на Украине.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik.
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери философа и публициста Александра Дугина в Московской области, сообщается
на сайте Следкома России.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу "сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство", а затем произошло возгорание машины.
Находившаяся за рулем 30-летняя девушка погибла на месте.
На месте происшествия работают следственные органы и специалисты взрывотехники. Прорабатываются различные версии произошедшего.
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина и властей Запорожской области, к инциденту могут быть причастны украинские террористы.