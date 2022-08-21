https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/doch-rossiyskogo-filosofa-aleksandra-dugina-ubili-v-podmoskove-1041054468.html

Дочь российского философа Александра Дугина убили в Подмосковье

Дочь российского философа Александра Дугина убили в Подмосковье

Александр Дугин — известный российский философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство, с 2015 года... 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T09:22+0300

2022-08-21T09:22+0300

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери философа и публициста Александра Дугина в Московской области, сообщается на сайте Следкома России.По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу "сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство", а затем произошло возгорание машины.Находившаяся за рулем 30-летняя девушка погибла на месте.На месте происшествия работают следственные органы и специалисты взрывотехники. Прорабатываются различные версии произошедшего.По мнению главы ДНР Дениса Пушилина и властей Запорожской области, к инциденту могут быть причастны украинские террористы.

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