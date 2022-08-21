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Дополнительное время: Тужба о воспитании абхазских шахматистов

Дополнительное время: Тужба о воспитании абхазских шахматистов

О значении победы абхазского спортсмена на международном шахматном фестивале, о воспитании юных шахматистов в Абхазии и о планах проведения юбилейного... 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T14:37+0300

2022-08-21T14:37+0300

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Дополнительное время: Тужба о воспитании абхазских шахматистов Дополнительное время: Тужба о воспитании абхазских шахматистов

Впервые в истории международного шахматного фестиваля "Абхазия Open" его победителем стал спортсмен из Абхазии - пятнадцатилетний сухумчанин Тристан Кварацхелия.Что дает "Абхазия Open" юным шахматистам и что значит победа на этом фестивале именно абхазского спортсмена для страны, рассказал президент Федерации шахмат республики Константин Тужба в беседе на радио.Он также поделился своими планами проведения юбилейного двадцатого шахматного фестиваля, который обещает быть грандиозным, так как к нему приковано внимание известных шахматистов России.Тужба рассказал, как проходят тренировки абхазских спортсменов с мастерами и гроссмейстерами, которых в Абхазии нет, при этом отметил, что начальная школа шахмат в стране на высоком уровне.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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