https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/faktoriya-u-morya-kak-v-kyndyge-sokhranilas-genuezskaya-krepost-1041049108.html

Фактория у моря: как в Кындыге сохранилась генуэзская крепость

Фактория у моря: как в Кындыге сохранилась генуэзская крепость

Сан-Томмазо - единственная сохранившаяся генуэзская крепость на территории Абхазии, обозначенная еще на итальянских средневековых картах. 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T11:45+0300

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В XIII-XV веках шла активная торговая деятельность генуэзцев на Черноморском побережье. Их торговые поселения появились во многих пунктах Абхазии, в частности и в Кындыге. Здесь в XIII веке итальянские поселенцы построили крепость Сан-Томмазо. Названа она была в честь Святого Фомы Аквинского (итальянский философ и теолог, канонизированный католической церковью - прим.). Сан-Томмазо - единственная сохранившаяся генуэзская крепость на территории Абхазии, обозначенная еще на итальянских средневековых картах.Общая площадь сооружения составляет 1000 квадратных метров. Это не самая большая крепость в Абхазии. Объект окружен небольшой стеной в высоту не более трех метров. На сегодняшний день ограда частично сохранилась. Сама башня использовалась для хранения еды, в случае осады в ней могли укрыться люди.Каменная кладка крепости имеет черты, характерные для Великой Келасурской стены. Это может говорить о том, что сооружение было возведено местными мастерами по генуэзскому проекту.Во во второй половине XV века крепость пала под натиском турков. При раскопках в 70-х годах XX века в крепостной стене было обнаружено ядро. Ученые полагают, что оно осталось после одного из последних штурмов крепости турками, приблизительно в 70-х годах XV века, поскольку после этого объект уже не восстанавливали, и ядро так и осталось в стене.Крепость расположена на берегу моря в 36 километрах от Сухума. Доехать до нее можно на личном автомобиле или на маршрутном такси.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180603/vokrug-ochamchyry-1024102885.html

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