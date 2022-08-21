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Горы зовут: летние истории из Ауадхары
Горы зовут: летние истории из Ауадхары
С наступлением лета жители Абхазии стремятся спрятаться от городской суеты и жары. В поисках спокойствия и прохлады они отправляются в горы. Sputnik сделал... 21.08.2022, Sputnik Абхазия
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Ауадхара — это река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.Лето на Ауадхаре для многих жителей и гостей Абхазии - уже традиция. В горы ездят семьями или с друзьями, чтобы отдохнуть от городской суеты, сбежать от летнего зноя и просто для вдохновения. Перед теми, кто смог найти время и выбраться в горы, открываются прекрасные виды "молочных" водопадов и рек, зеленых долин и заснеженных гор.
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фото , мультимедиа, абхазия, горы, фото
фото , мультимедиа, абхазия, горы, фото

Горы зовут: летние истории из Ауадхары

11:12 21.08.2022
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С наступлением лета жители Абхазии стремятся спрятаться от городской суеты и жары. В поисках спокойствия и прохлады они отправляются в горы. Sputnik сделал подборку атмосферных кадров с горного курорта Ауадхара.
Ауадхара — это река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.
Лето на Ауадхаре для многих жителей и гостей Абхазии - уже традиция. В горы ездят семьями или с друзьями, чтобы отдохнуть от городской суеты, сбежать от летнего зноя и просто для вдохновения. Перед теми, кто смог найти время и выбраться в горы, открываются прекрасные виды "молочных" водопадов и рек, зеленых долин и заснеженных гор.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ауадхара – излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. С наступлением лета все стремятся умчаться в горы, подальше от городской суеты.

Ауадхара – излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. С наступлением лета все стремятся умчаться в горы, подальше от городской суеты. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ауадхара – излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. С наступлением лета все стремятся умчаться в горы, подальше от городской суеты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие картины можно увидеть в горах Абхазии. Это рай для фотографов.

Такие картины можно увидеть в горах Абхазии. Это рай для фотографов. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие картины можно увидеть в горах Абхазии. Это рай для фотографов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вода в горных реках Абхазии чистая и прозрачная, но купаться в них осмелится не каждый: вода ледяная даже летом. А вот пить горную воду можно и даже нужно.

Вода в горных реках Абхазии чистая и прозрачная, но купаться в них осмелится не каждый: вода ледяная даже летом. А вот пить горную воду можно и даже нужно. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вода в горных реках Абхазии чистая и прозрачная, но купаться в них осмелится не каждый: вода ледяная даже летом. А вот пить горную воду можно и даже нужно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

От городской суеты и шума в горы сбегают не только люди.

От городской суеты и шума в горы сбегают не только люди. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

От городской суеты и шума в горы сбегают не только люди.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Палаточный лагерь на Ауадхаре.

Палаточный лагерь на Ауадхаре. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Палаточный лагерь на Ауадхаре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Краски Ауадхары в букете из полевых цветов.

Краски Ауадхары в букете из полевых цветов. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Краски Ауадхары в букете из полевых цветов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Что может быть лучше кофе, сваренного на костре?

Что может быть лучше кофе, сваренного на костре? - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Что может быть лучше кофе, сваренного на костре?

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кофе, который можно неспешно пить, глядя на горные вершины.

Кофе, который можно неспешно пить, глядя на горные вершины. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кофе, который можно неспешно пить, глядя на горные вершины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После "подзарядки" можно отправиться с друзьями в поход.

После &quot;подзарядки&quot; можно отправиться с друзьями в поход. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

После "подзарядки" можно отправиться с друзьями в поход.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Живописный пейзаж на Ауадхаре.

Живописный пейзаж на Ауадхаре. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Живописный пейзаж на Ауадхаре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Днем в горах по-летнему тепло, а вот к вечеру становится по-осеннему прохладно.

Днем в горах по-летнему тепло, а вот к вечеру становится по-осеннему прохладно. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Днем в горах по-летнему тепло, а вот к вечеру становится по-осеннему прохладно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Если вы собрались покорять вершины, лыжные палки могут пригодиться.

Если вы собрались покорять вершины, лыжные палки могут пригодиться. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Если вы собрались покорять вершины, лыжные палки могут пригодиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад на Ауадхаре напоминает сказочные молочные реки.

Водопад на Ауадхаре напоминает сказочные молочные реки. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад на Ауадхаре напоминает сказочные молочные реки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждое лето жители абхазских сел сгоняют скот в горы на сочные пастбища. Этот период называется ашьхацан.

Каждое лето жители абхазских сел сгоняют скот в горы на сочные пастбища. Этот период называется ашьхацан. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждое лето жители абхазских сел сгоняют скот в горы на сочные пастбища. Этот период называется ашьхацан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С некоторыми людьми можно покорить любые вершины.

С некоторыми людьми можно покорить любые вершины. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

С некоторыми людьми можно покорить любые вершины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Горы Абхазии - лучшее место, чтобы обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие.

Горы Абхазии - лучшее место, чтобы обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Горы Абхазии - лучшее место, чтобы обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие.

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