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Горы зовут: летние истории из Ауадхары

Горы зовут: летние истории из Ауадхары

С наступлением лета жители Абхазии стремятся спрятаться от городской суеты и жары. В поисках спокойствия и прохлады они отправляются в горы. Sputnik сделал... 21.08.2022, Sputnik Абхазия

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Ауадхара — это река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.Лето на Ауадхаре для многих жителей и гостей Абхазии - уже традиция. В горы ездят семьями или с друзьями, чтобы отдохнуть от городской суеты, сбежать от летнего зноя и просто для вдохновения. Перед теми, кто смог найти время и выбраться в горы, открываются прекрасные виды "молочных" водопадов и рек, зеленых долин и заснеженных гор.

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