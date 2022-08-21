https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/gory-zovut-letnie-istorii-iz-auadkhary-1040839181.html
Горы зовут: летние истории из Ауадхары
Горы зовут: летние истории из Ауадхары
С наступлением лета жители Абхазии стремятся спрятаться от городской суеты и жары. В поисках спокойствия и прохлады они отправляются в горы. Sputnik сделал... 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T11:12+0300
2022-08-21T11:12+0300
2022-08-21T11:12+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
горы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102816/98/1028169822_0:184:2001:1309_1920x0_80_0_0_8bd149d4409ea00f688d4887c621603d.jpg
Ауадхара — это река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.Лето на Ауадхаре для многих жителей и гостей Абхазии - уже традиция. В горы ездят семьями или с друзьями, чтобы отдохнуть от городской суеты, сбежать от летнего зноя и просто для вдохновения. Перед теми, кто смог найти время и выбраться в горы, открываются прекрасные виды "молочных" водопадов и рек, зеленых долин и заснеженных гор.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102816/98/1028169822_103:0:1880:1333_1920x0_80_0_0_5b4438b78b378d15706d9998c7b15dc3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото , мультимедиа, абхазия, горы, фото
фото , мультимедиа, абхазия, горы, фото
Горы зовут: летние истории из Ауадхары
С наступлением лета жители Абхазии стремятся спрятаться от городской суеты и жары. В поисках спокойствия и прохлады они отправляются в горы. Sputnik сделал подборку атмосферных кадров с горного курорта Ауадхара.
Ауадхара — это река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.
Лето на Ауадхаре для многих жителей и гостей Абхазии - уже традиция. В горы ездят семьями или с друзьями, чтобы отдохнуть от городской суеты, сбежать от летнего зноя и просто для вдохновения. Перед теми, кто смог найти время и выбраться в горы, открываются прекрасные виды "молочных" водопадов и рек, зеленых долин и заснеженных гор.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ауадхара – излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. С наступлением лета все стремятся умчаться в горы, подальше от городской суеты.
Ауадхара – излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. С наступлением лета все стремятся умчаться в горы, подальше от городской суеты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Такие картины можно увидеть в горах Абхазии. Это рай для фотографов.
Такие картины можно увидеть в горах Абхазии. Это рай для фотографов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вода в горных реках Абхазии чистая и прозрачная, но купаться в них осмелится не каждый: вода ледяная даже летом. А вот пить горную воду можно и даже нужно.
Вода в горных реках Абхазии чистая и прозрачная, но купаться в них осмелится не каждый: вода ледяная даже летом. А вот пить горную воду можно и даже нужно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
От городской суеты и шума в горы сбегают не только люди.
От городской суеты и шума в горы сбегают не только люди.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Палаточный лагерь на Ауадхаре.
Палаточный лагерь на Ауадхаре.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Краски Ауадхары в букете из полевых цветов.
Краски Ауадхары в букете из полевых цветов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Что может быть лучше кофе, сваренного на костре?
Что может быть лучше кофе, сваренного на костре?
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кофе, который можно неспешно пить, глядя на горные вершины.
Кофе, который можно неспешно пить, глядя на горные вершины.
© Sputnik / Томас Тхайцук
После "подзарядки" можно отправиться с друзьями в поход.
После "подзарядки" можно отправиться с друзьями в поход.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Живописный пейзаж на Ауадхаре.
Живописный пейзаж на Ауадхаре.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Днем в горах по-летнему тепло, а вот к вечеру становится по-осеннему прохладно.
Днем в горах по-летнему тепло, а вот к вечеру становится по-осеннему прохладно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Если вы собрались покорять вершины, лыжные палки могут пригодиться.
Если вы собрались покорять вершины, лыжные палки могут пригодиться.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Водопад на Ауадхаре напоминает сказочные молочные реки.
Водопад на Ауадхаре напоминает сказочные молочные реки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Каждое лето жители абхазских сел сгоняют скот в горы на сочные пастбища. Этот период называется ашьхацан.
Каждое лето жители абхазских сел сгоняют скот в горы на сочные пастбища. Этот период называется ашьхацан.
© Sputnik / Томас Тхайцук
С некоторыми людьми можно покорить любые вершины.
С некоторыми людьми можно покорить любые вершины.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Горы Абхазии - лучшее место, чтобы обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие.
Горы Абхазии - лучшее место, чтобы обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие.