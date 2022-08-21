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Хазириши о курсах для работников АЖД: много вопросов связанных с безопасностью
Хазириши о курсах для работников АЖД: много вопросов связанных с безопасностью
О курсах повышения квалификации, которые проводят российские специалисты для абхазских железнодорожников, в эфире радио Sputnik рассказал, помощник... 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T13:13+0300
2022-08-21T13:13+0300
2022-08-21T13:13+0300
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Хазириши о курсах для работников АЖД: много вопросов связанных с безопасностью
Хазириши о курсах для работников АЖД: много вопросов связанных с безопасностью
Преподаватели Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта проводят курсы повышения квалификации для работников Абхазской железной дороги. Чем была продиктована необходимость в таких занятиях и продолжат ли российские специалисты обучать абхазских железнодорожников секретам профессии, в интервью радио рассказал помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши."В связи с увеличением объема работы АЖД в текущем году, возникает необходимость повышения квалификации сотрудников. Со стороны коллектива интерес был, процесс обучения проходил как теоретически, так практически. Выезжали на места работы, на подстанции", - сказал Хазириши.По словам помощник генерального директора АЖД, специалистов не хватает по всем направления, кричащие направления - это монтеры контактной сети, отметил он."Мы сейчас не ставили задачу обучения на те специальности, которых у нас нет, то есть мы брали людей, которые работают, чтоб они повысили свой уровень. Много вопросов, связанных с безопасностью на рабочем месте. Это такие системные прорехи, которые с годами накопились в силу объективных причин", - сказал Хазириши.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазская железная дорога, аудио
подкасты, абхазская железная дорога, аудио
Хазириши о курсах для работников АЖД: много вопросов связанных с безопасностью
О курсах повышения квалификации, которые проводят российские специалисты для абхазских железнодорожников, в эфире радио Sputnik рассказал, помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.
Преподаватели Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта проводят курсы повышения квалификации для работников Абхазской железной дороги. Чем была продиктована необходимость в таких занятиях и продолжат ли российские специалисты обучать абхазских железнодорожников секретам профессии, в интервью радио рассказал помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.
"В связи с увеличением объема работы АЖД в текущем году, возникает необходимость повышения квалификации сотрудников. Со стороны коллектива интерес был, процесс обучения проходил как теоретически, так практически. Выезжали на места работы, на подстанции", - сказал Хазириши.
По словам помощник генерального директора АЖД, специалистов не хватает по всем направления, кричащие направления - это монтеры контактной сети, отметил он.
"Мы сейчас не ставили задачу обучения на те специальности, которых у нас нет, то есть мы брали людей, которые работают, чтоб они повысили свой уровень. Много вопросов, связанных с безопасностью на рабочем месте. Это такие системные прорехи, которые с годами накопились в силу объективных причин", - сказал Хазириши.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.