https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/markedonov-rasskazal-pochemu-gruziya-vse-bolshe-otdalyaetsya-ot-ssha-1041066965.html

Маркедонов рассказал, почему Грузия все больше отдаляется от США

Маркедонов рассказал, почему Грузия все больше отдаляется от США

Американские дипломаты чувствуют себя комиссарами, которые могут управлять любой сферой в любой стране, что особенно заметно на примере Грузии, считает ведущий... 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T20:00+0300

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Американские дипломаты чувствуют себя комиссарами, которые могут управлять любой сферой в любой стране, что особенно заметно на примере Грузии, считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Сама Грузия, дополняет эксперт, устала от подобного положения дел, что доказывает все более возрастающая критика посла США в стране. О том, к чему приведет этот конфликт, а также о последствиях для американцев прошлогоднего выхода из Афганистана, смотрите в интервью Sputnik.

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