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Представители Абхазии участвуют в молодежном форуме "Машук-2022"
Представители Абхазии участвуют в молодежном форуме "Машук-2022"
С 20 по 27 августа в Пятигорске проходит тринадцатый по счету Всероссийский молодежный форум "Машук-2022". 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T14:20+0300
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятеро молодых людей из Абхазии принимают участие в молодежном форуме "Машук-2022", рассказал Sputnik один из участников мероприятия, главный специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Руслан Инапшба.Инапшба подчеркнул, что делегация Абхазии активно принимает участие в работе "Машука"."Я уверен в том, что полученный опыт и знания будут эффективно применяться в нашей деятельности и использоваться у нас в стране", - сказал он.Помимо Инапшба, Абхазию на форуме представляют Аляс Акаба, Камуг Габрава, Нестор Касландзия, Нодар Камкия.Молодежный форум "Машук" проводится в 13-й раз. Это площадка для общения талантливой, энергичной молодежи, а также возможность в неформальной обстановке участвовать в дискуссиях с известными политиками, учеными, экспертами.Мероприятие включает образовательную программу, ремесленные мастерские, дебаты, квесты, кейсы, концертные программы и возможность получить грант на развитие своего проекта.
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северо-кавказский фо, пятигорск, машук (форум), новости, абхазия
северо-кавказский фо, пятигорск, машук (форум), новости, абхазия
Представители Абхазии участвуют в молодежном форуме "Машук-2022"
С 20 по 27 августа в Пятигорске проходит тринадцатый по счету Всероссийский молодежный форум "Машук-2022".
СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятеро молодых людей из Абхазии принимают участие в молодежном форуме "Машук-2022", рассказал Sputnik один из участников мероприятия, главный специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Руслан Инапшба.
"В этом форуме основными направлениями являются – развитие новых методик образования для молодых учителей, также есть трек, связанный с реализацией молодежных проектов, для специалистов государственной молодежной политики. Есть трек, связанный с областью неформального образования, в основном он предназначен для представителей общественных организаций, которые работают в своих регионах и странах", - уточнил он.
Инапшба подчеркнул, что делегация Абхазии активно принимает участие в работе "Машука".
"Я уверен в том, что полученный опыт и знания будут эффективно применяться в нашей деятельности и использоваться у нас в стране", - сказал он.
Помимо Инапшба, Абхазию на форуме представляют Аляс Акаба, Камуг Габрава, Нестор Касландзия, Нодар Камкия.
Молодежный форум "Машук" проводится в 13-й раз. Это площадка для общения талантливой, энергичной молодежи, а также возможность в неформальной обстановке участвовать в дискуссиях с известными политиками, учеными, экспертами.
Мероприятие включает образовательную программу, ремесленные мастерские, дебаты, квесты, кейсы, концертные программы и возможность получить грант на развитие своего проекта.