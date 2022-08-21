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Представители Абхазии участвуют в молодежном форуме "Машук-2022"

Представители Абхазии участвуют в молодежном форуме "Машук-2022"

С 20 по 27 августа в Пятигорске проходит тринадцатый по счету Всероссийский молодежный форум "Машук-2022". 21.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятеро молодых людей из Абхазии принимают участие в молодежном форуме "Машук-2022", рассказал Sputnik один из участников мероприятия, главный специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Руслан Инапшба.Инапшба подчеркнул, что делегация Абхазии активно принимает участие в работе "Машука"."Я уверен в том, что полученный опыт и знания будут эффективно применяться в нашей деятельности и использоваться у нас в стране", - сказал он.Помимо Инапшба, Абхазию на форуме представляют Аляс Акаба, Камуг Габрава, Нестор Касландзия, Нодар Камкия.Молодежный форум "Машук" проводится в 13-й раз. Это площадка для общения талантливой, энергичной молодежи, а также возможность в неформальной обстановке участвовать в дискуссиях с известными политиками, учеными, экспертами.Мероприятие включает образовательную программу, ремесленные мастерские, дебаты, квесты, кейсы, концертные программы и возможность получить грант на развитие своего проекта.

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