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Российские "Калибры" уничтожили под Одессой склад с ракетами к HIMARS
Российские "Калибры" уничтожили под Одессой склад с ракетами к HIMARS
Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T14:52+0300
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.А в ДНР огневое поражение позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ привело к уничтожению более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ. Уничтожены: роме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор", и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.Российские ПВО сбили девять украинских беспилотников в ДНР, перехватили один снаряд РСЗО "Ольха" в Харьковской области.
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россия, украина, одесса, донбасс, днр, новости
россия, украина, одесса, донбасс, днр, новости
Российские "Калибры" уничтожили под Одессой склад с ракетами к HIMARS
14:52 21.08.2022 (обновлено: 15:18 21.08.2022)
Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", - сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, за минувшие сутки ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
А в ДНР огневое поражение позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ привело к уничтожению более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ. Уничтожены:
шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области и ДНР,
два склада горючего для военной техники в ДНР,
артиллерийская батарея в ДНР.
роме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор", и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
Российские ПВО сбили девять украинских беспилотников в ДНР, перехватили один снаряд РСЗО "Ольха" в Харьковской области.