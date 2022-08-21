https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/rossiyskie-kalibry-unichtozhil-pod-odessoy-sklad-s-raketami-k-himars-1041060771.html

Российские "Калибры" уничтожили под Одессой склад с ракетами к HIMARS

Российские "Калибры" уничтожили под Одессой склад с ракетами к HIMARS

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T14:52+0300

2022-08-21T14:52+0300

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.А в ДНР огневое поражение позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ привело к уничтожению более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ. Уничтожены: роме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор", и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.Российские ПВО сбили девять украинских беспилотников в ДНР, перехватили один снаряд РСЗО "Ольха" в Харьковской области.

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