https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/ubiystvo-docheri-dugina-bylo-zakaznym-zayavil-sledkom-1041059141.html

Убийство дочери Дугина было заказным, заявил Следком

Убийство дочери Дугина было заказным, заявил Следком

Следствие установило, что взрывное устройство находилось под днищем машины со стороны водителя. 21.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер, полагает Следком России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Следствием установлено, что взрывное устройство находилось под днищем машины со стороны водителя. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, уголовное дело об убийстве дочери российского философа и публициста Александра Дугина Дарьи будет расследовать центральный аппарат ведомства.Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля погибла на месте.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего.

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