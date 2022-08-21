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Турнир по настольному теннису памяти Кварчия завершился в Сухуме
Турнир по настольному теннису памяти Кварчия завершился в Сухуме
Церемонии закрытия международного турнира по настольному теннису памяти Кварчия прошла в столице Абхазии воскресенье 21 августа. 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T17:34+0300
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В Сухуме подвели итоги XIV Международного турнира по настольному теннису памяти I президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия, сообщает Госкомспорта.Среди девочек 12 лет и младше 1 место заняла Екатерина Храмова из Сочи, среди юношей — Макар Воловик так же из Сочи.Среди девочек 2006-2009 годов рождения первое место заняла Алена Вабищева (Веселое), среди юношей в этой же возрастной категории победителем стал Александр Хабовец (Веселое).В парном соревновании первое место заняли Лаша Давитая (Сухум) и Аманда Кокоева (Южная Осетия).В личном первенстве среди девушек золото у Екатерины Мызгиной из Сочи, среди мужчин — у Эдуарда Апагуни из Сочи.Среди инвалидов-ампутантов, первое место занял Джон Чан-Оглы из Гудауты.Лучшим игроком среди мужчин был признан Лаша Давитая, среди девушек — Эрика Кварчия.
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абхазия, спорт, сухум, теннис, новости
Турнир по настольному теннису памяти Кварчия завершился в Сухуме
17:34 21.08.2022 (обновлено: 19:17 21.08.2022)
Церемонии закрытия международного турнира по настольному теннису памяти Кварчия прошла в столице Абхазии воскресенье 21 августа.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik.
В Сухуме подвели итоги XIV Международного турнира по настольному теннису памяти I президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия, сообщает
Госкомспорта.
Среди девочек 12 лет и младше 1 место заняла Екатерина Храмова из Сочи, среди юношей — Макар Воловик так же из Сочи.
Среди девочек 2006-2009 годов рождения первое место заняла Алена Вабищева (Веселое), среди юношей в этой же возрастной категории победителем стал Александр Хабовец (Веселое).
В парном соревновании первое место заняли Лаша Давитая (Сухум) и Аманда Кокоева (Южная Осетия).
В личном первенстве среди девушек золото у Екатерины Мызгиной из Сочи, среди мужчин — у Эдуарда Апагуни из Сочи.
Среди инвалидов-ампутантов, первое место занял Джон Чан-Оглы из Гудауты.
Лучшим игроком среди мужчин был признан Лаша Давитая, среди девушек — Эрика Кварчия.