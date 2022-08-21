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Жительницу Ажары с острой болью доставили вертолетом в Сухум
Жительницу Ажары с острой болью доставили вертолетом в Сухум
Высокогорное село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность. 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T15:31+0300
2022-08-21T15:31+0300
2022-08-21T15:33+0300
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии доставили вертолетом Минобороны в Сухум жительницу села Ажара в Кодорском ущелье, которой понадобилась срочная госпитализация. Медики спасательного ведомства оказали первую помощь 35-летней женщине с острой болью в животе. А по прилету в столицу повезли ее на спецтранспорте медуправления МЧС в Республиканскую больницу.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
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новости, мчс абхазии, кодорское ущелье, новости
новости, мчс абхазии, кодорское ущелье, новости
Жительницу Ажары с острой болью доставили вертолетом в Сухум
15:31 21.08.2022 (обновлено: 15:33 21.08.2022)
Высокогорное село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии доставили
вертолетом Минобороны в Сухум жительницу села Ажара в Кодорском ущелье, которой понадобилась срочная госпитализация.
Медики спасательного ведомства оказали первую помощь 35-летней женщине с острой болью в животе. А по прилету в столицу повезли ее на спецтранспорте медуправления МЧС в Республиканскую больницу.
Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.