Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет
Главный санитарный врач столицы Алла Беляева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о состоянии морской воды в Сухуме.
Бактериальной опасности в морской воде в Сухуме нет, заявила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач столицы Алла Беляева.
В то же время специалист не исключила наличие вирусов. Однако определить, какие именно это вирусы, в СЭС сейчас не могут, так как центральная лаборатория загружена из-за подъема заболеваемости COVID-19 и кишечных инфекций.
"Именно бактериальной опасности, по имеющимся анализам, на данный момент нет. Но кроме бактерии есть еще и вирусы, которые могут присутствовать в морской воде. К сожалению, на наличие тех или иных вирусов наша республиканская лаборатория СЭС не может сейчас выполнять анализы из окружающей среды. То есть фактически мы пока видим, что ковидная эпидемия не закончилась, все силы лаборатории направлены на определение коронавирусной инфекции и на расшифровку кишечных заболеваний, то есть нам нужно понимать, почему это с людьми происходит и кто виноват", - сказала Беляева.
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