Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/belyaeva-o-morskoy-vode-v-sukhume-bakteriologicheskoy-opasnosti-net--1041077231.html
Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет
Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет
Главный санитарный врач столицы Алла Беляева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о состоянии морской воды в Сухуме. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T15:40+0300
2022-08-22T15:40+0300
радио
подкасты
абхазия
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/16/1041077603_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_13437c7a91a57f52c32307346b54ca27.jpg
Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет
Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет
Бактериальной опасности в морской воде в Сухуме нет, заявила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач столицы Алла Беляева.В то же время специалист не исключила наличие вирусов. Однако определить, какие именно это вирусы, в СЭС сейчас не могут, так как центральная лаборатория загружена из-за подъема заболеваемости COVID-19 и кишечных инфекций.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/16/1041077603_162:0:1495:1000_1920x0_80_0_0_5f83f488d30451f956b9b37a8e51cdc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, черное море, аудио
подкасты, абхазия, черное море, аудио

Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет

15:40 22.08.2022
Радио
Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Главный санитарный врач столицы Алла Беляева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о состоянии морской воды в Сухуме.
Бактериальной опасности в морской воде в Сухуме нет, заявила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач столицы Алла Беляева.
В то же время специалист не исключила наличие вирусов. Однако определить, какие именно это вирусы, в СЭС сейчас не могут, так как центральная лаборатория загружена из-за подъема заболеваемости COVID-19 и кишечных инфекций.
"Именно бактериальной опасности, по имеющимся анализам, на данный момент нет. Но кроме бактерии есть еще и вирусы, которые могут присутствовать в морской воде. К сожалению, на наличие тех или иных вирусов наша республиканская лаборатория СЭС не может сейчас выполнять анализы из окружающей среды. То есть фактически мы пока видим, что ковидная эпидемия не закончилась, все силы лаборатории направлены на определение коронавирусной инфекции и на расшифровку кишечных заболеваний, то есть нам нужно понимать, почему это с людьми происходит и кто виноват", - сказала Беляева.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0