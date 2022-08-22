Беляева о морской воде в Сухуме: бактериологической опасности нет

"Именно бактериальной опасности, по имеющимся анализам, на данный момент нет. Но кроме бактерии есть еще и вирусы, которые могут присутствовать в морской воде. К сожалению, на наличие тех или иных вирусов наша республиканская лаборатория СЭС не может сейчас выполнять анализы из окружающей среды. То есть фактически мы пока видим, что ковидная эпидемия не закончилась, все силы лаборатории направлены на определение коронавирусной инфекции и на расшифровку кишечных заболеваний, то есть нам нужно понимать, почему это с людьми происходит и кто виноват", - сказала Беляева.