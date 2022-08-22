https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/bolee-700-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-desyat-dney-1041075564.html

Более 700 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за десять дней

Более 700 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за десять дней

Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии - 55304, зарегистрировано 693 летальных случая. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T12:10+0300

2022-08-22T12:10+0300

2022-08-22T12:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036536898_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_8e0cbc1c24a78a681d32b2ae3efb1d10.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.По данным ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 28 пациентов.С 8 августа в связи с ростом заболеваемости возобновили работу мобильные бригады по забору ПЦР-тестов. Для того чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные признаки болезни. ⠀

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, вакцинация