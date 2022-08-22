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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/bolee-700-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-desyat-dney-1041075564.html
Более 700 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за десять дней
Более 700 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за десять дней
Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии - 55304, зарегистрировано 693 летальных случая. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T12:10+0300
2022-08-22T12:47+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.По данным ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 28 пациентов.С 8 августа в связи с ростом заболеваемости возобновили работу мобильные бригады по забору ПЦР-тестов. Для того чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные признаки болезни. ⠀
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, вакцинация

Более 700 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за десять дней

12:10 22.08.2022 (обновлено: 12:47 22.08.2022)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОткрытие Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Открытие Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом - Sputnik Абхазия, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии - 55304, зарегистрировано 693 летальных случая.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.
По данным ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 28 пациентов.
С 8 августа в связи с ростом заболеваемости возобновили работу мобильные бригады по забору ПЦР-тестов. Для того чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные признаки болезни. ⠀
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