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Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году в Абхазии

Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году в Абхазии

Подготовка к новому учебному году в республике идет в штатном режиме, все учителя вышли на работу с понедельника, 22 августа. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Аслан Кутелия. До 15 сентября информация по количеству детей, поступивших в первый класс, будет меняться. Кутелия уточнил, что подготовка к новому учебному году в республике идет в штатном режиме. С сегодняшнего дня все учителя вышли на работу, они занимаются подготовкой учебных планов, а также во многих школах проходят субботники.

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