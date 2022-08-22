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Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году в Абхазии
Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году в Абхазии
Подготовка к новому учебному году в республике идет в штатном режиме, все учителя вышли на работу с понедельника, 22 августа. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T19:20+0300
2022-08-22T19:20+0300
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Аслан Кутелия. До 15 сентября информация по количеству детей, поступивших в первый класс, будет меняться. Кутелия уточнил, что подготовка к новому учебному году в республике идет в штатном режиме. С сегодняшнего дня все учителя вышли на работу, они занимаются подготовкой учебных планов, а также во многих школах проходят субботники.
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образование, абхазия
Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году в Абхазии
19:20 22.08.2022 (обновлено: 19:30 22.08.2022)
Подготовка к новому учебному году в республике идет в штатном режиме, все учителя вышли на работу с понедельника, 22 августа.
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Более двух тысяч детей пойдут в первый класс в этом году, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Аслан Кутелия.
Ведомство не может назвать окончательную цифру, так как прием заявок в районах республики проходит в разное время.
До 15 сентября информация по количеству детей, поступивших в первый класс, будет меняться.
Кутелия уточнил, что подготовка к новому учебному году в республике идет в штатном режиме.
С сегодняшнего дня все учителя вышли на работу, они занимаются подготовкой учебных планов, а также во многих школах проходят субботники.