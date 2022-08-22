https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-elektrichestva-vo-vtornik-23-avgusta-1041080262.html

Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа

Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа

Отключение электричества связано с очисткой трассы и обесточиванием высоковольтной линии "Ачгуара". 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T17:59+0300

2022-08-22T17:59+0300

2022-08-22T18:15+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

сухум

гагрский район

гудаутский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238432_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_2e7e7382570bdf8b6f312555b75775df.jpg

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго". Без подачи электроэнергии останутся Гудаутский и Гагрский района, а также подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2".

абхазия

сухум

гагрский район

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум, гагрский район, гудаутский район