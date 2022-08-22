https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-elektrichestva-vo-vtornik-23-avgusta-1041080262.html
Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа
Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа
Отключение электричества связано с очисткой трассы и обесточиванием высоковольтной линии "Ачгуара". 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T17:59+0300
2022-08-22T17:59+0300
2022-08-22T18:15+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
сухум
гагрский район
гудаутский район
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго". Без подачи электроэнергии останутся Гудаутский и Гагрский района, а также подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2".
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум, гагрский район, гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум, гагрский район, гудаутский район
Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа
17:59 22.08.2022 (обновлено: 18:15 22.08.2022)
Отключение электричества связано с очисткой трассы и обесточиванием высоковольтной линии "Ачгуара".
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Часть Абхазии останется без электричества во вторник 23 августа с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии останутся Гудаутский и Гагрский района, а также подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2".