https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-23-avgusta-1041079576.html

Часть Сухума останется без воды во вторник 23 августа

Часть Сухума останется без воды во вторник 23 августа

Отключение воды связано с ликвидацией аварии на канализационном коллекторе на улице Лагвилава, дом 2. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

водоснабжение

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды во вторник, 23 августа, с 00:00 до 18:00, сообщает "Водоканал". Без воды останутся следующие районы столицы: Новый район, Колос, улица Эшба - въезд в город.

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