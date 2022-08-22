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Часть Сухума останется без воды во вторник 23 августа
Часть Сухума останется без воды во вторник 23 августа
Отключение воды связано с ликвидацией аварии на канализационном коллекторе на улице Лагвилава, дом 2. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T17:00+0300
2022-08-22T17:00+0300
2022-08-22T17:35+0300
в абхазии
сухум
водоснабжение
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды во вторник, 23 августа, с 00:00 до 18:00, сообщает "Водоканал". Без воды останутся следующие районы столицы: Новый район, Колос, улица Эшба - въезд в город.
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сухум, водоснабжение
Часть Сухума останется без воды во вторник 23 августа
17:00 22.08.2022 (обновлено: 17:35 22.08.2022)
Отключение воды связано с ликвидацией аварии на канализационном коллекторе на улице Лагвилава, дом 2.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды во вторник, 23 августа, с 00:00 до 18:00, сообщает "Водоканал".
Без воды останутся следующие районы столицы: Новый район, Колос, улица Эшба - въезд в город.