https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/glava-mid-sirii-otpravitsya-s-vizitom-v-abkhaziyu-posle-poezdki-v-moskvu-1041080708.html

Глава МИД Сирии отправится с визитом в Абхазию после поездки в Москву

Глава МИД Сирии отправится с визитом в Абхазию после поездки в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T18:36+0300

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отправится с официальным визитом в Абхазию после поездки в Москву, заявил РИА Новости сирийский посол в России Рияд Хаддад. Отмечается, что переговоры Микдада с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве состоятся 23 августа.

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