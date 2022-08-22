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Глава МИД Сирии отправится с визитом в Абхазию после поездки в Москву
Глава МИД Сирии отправится с визитом в Абхазию после поездки в Москву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T18:36+0300
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2022-08-22T18:36+0300
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отправится с официальным визитом в Абхазию после поездки в Москву, заявил РИА Новости сирийский посол в России Рияд Хаддад. Отмечается, что переговоры Микдада с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве состоятся 23 августа.
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сирия, абхазия, мид абхазии, москва
сирия, абхазия, мид абхазии, москва
Глава МИД Сирии отправится с визитом в Абхазию после поездки в Москву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.
СУХУМ, 22 авг - Sputnik.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отправится с официальным визитом в Абхазию после поездки в Москву, заявил РИА Новости
сирийский посол в России Рияд Хаддад.
По словам посла, Микдад встретится в Абхазии с высокопоставленными официальными лицами республики.
Отмечается, что переговоры Микдада с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве состоятся 23 августа.