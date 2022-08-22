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Гражданин и начальник: Когония о процессе регистрации оружия в Абхазии

Гражданин и начальник: Когония о процессе регистрации оружия в Абхазии

Начальник лицензионно-разрешительной работы МВД Даур Когония в эфире радио Sputnik рассказал о том, как проходит регистрация оружия, много ли желающих и какую... 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T10:07+0300

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Гражданин и начальник: Когония о регистрации оружия в Абхазии Гражданин и начальник: Когония о регистрации оружия в Абхазии

Во исполнение закона "Об оружии", который вступил в силу 1 марта 2021 года, регистрацию гражданского огнестрельного оружия нужно пройти до 31 декабря текущего года.По словам Когония, желающих зарегистрировать оружие много, есть и первичные регистрации, в большинстве случаев регистрируют охотничье ружье, отметил он.Когония рассказал, какую процедуру проходят желающие, и отметил, что человек обязан пройти контрольный отстрел в ИКЦ.Начальник лицензионно-разрешительной работы МВД также рассказал, какие новое возможности появились у ведомства."Сейчас в МВД можно будет провести анализ пули. Это помогает в раскрытии преступлений, есть надежда на то, что меньше будет беспредельных выстрелов по городу, люди будут бояться, так как если найти гильзу или пулю, то можно узнать, кому она принадлежит, работать будет проще", – сказал Когония.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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