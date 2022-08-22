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Хор Турецкого выступит в Абхазии ко Дню международного признания республики
Хор Турецкого выступит в Абхазии ко Дню международного признания республики
"Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T13:00+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В честь Дня международного признания независимости Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" даст концерт на площади Багапш в Сухуме 29 августа, в 19:00, сообщает Министерство культуры Абхазии.Это не первый визит знаменитого музыкального коллектива из России в Абхазию – 18 августа 2009 года Хор Турецкого выступал в столице Абхазии.26 августа – четырнадцатая годовщина признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году подписал президент России Дмитрий Медведев."Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Концепция коллектива — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Коллектив имеет очень широкий репертуар — мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира.
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культура, абхазия, министерство культуры абхазии, россия, день признания независимости абхазии
культура, абхазия, министерство культуры абхазии, россия, день признания независимости абхазии
Хор Турецкого выступит в Абхазии ко Дню международного признания республики
13:00 22.08.2022 (обновлено: 13:25 22.08.2022)
"Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В честь Дня международного признания независимости Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" даст концерт на площади Багапш в Сухуме 29 августа, в 19:00, сообщает Министерство культуры Абхазии.
Это не первый визит знаменитого музыкального коллектива из России в Абхазию – 18 августа 2009 года Хор Турецкого выступал в столице Абхазии.
26 августа – четырнадцатая годовщина признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году подписал президент России Дмитрий Медведев.
"Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Концепция коллектива — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Коллектив имеет очень широкий репертуар — мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира.