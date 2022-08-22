https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-opublikoval-grafik-raboty-26-i-29-avgusta-1041075922.html

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 26 и 29 августа

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 26 и 29 августа

26 августа – День международного признания независимость Абхазии, в республике признан государственным праздником. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T13:50+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии 26 и 29 августа не будет осуществлять прием граждан.26 августа – День международного признания независимость Абхазии, в республике признан государственным праздником. В этот день в 2008 году республика была признана Россией независимым государством.28 августа жители страны отмечают День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски Нанхуа. Так как 28 августа – воскресенье, праздничным объявлен в том числе понедельник, 29 августа.

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