https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/krupnyy-premium-otel-planiruet-postroit-v-abkhazii-kubanskaya-kompaniya-mantera-1041078529.html
Крупный премиум-отель планирует построить в Абхазии кубанская компания Mantera
Крупный премиум-отель планирует построить в Абхазии кубанская компания Mantera
В управлении Mantera находятся курорты "Красная Поляна" и тематический "Сочи парк". Также группа занимается строительством комплекса Mantera Seaview Residence... 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T15:50+0300
2022-08-22T15:50+0300
2022-08-22T15:50+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Крупный премиум-отель на площади десять гектаров на первой береговой линии может появиться в Абхазии в течение пяти лет, рассказала РИА Новости коммерческий директор кубанской ГК "Mantera" Елена Кабешева.По словам Кабешевой, отель в Абхазии будет располагать собственной инфраструктурой, проектировщики учтут парковую зону, занимающую треть площади от объекта.Она добавила, что сложность заключается в коммунальной инфраструктуре, необходимой для отеля, а также в документальных правовых вопросах.Кабешева уточнила, что проект на стадии глобальной проработки, его создание может занять примерно пять лет. Кубанская компания-девелопер "Five" включает в себя проект Mantera, который выкупает и управляет проектами. В частности, в его управлении находятся курорты "Красная Поляна" и тематический "Сочи парк". Также группа занимается строительством комплекса Mantera Seaview Residence в Сириусе, где появится пятизвездочный отель на 400 номеров и 319 элитных апартаментов.
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сочи, абхазия, россия, экономика
сочи, абхазия, россия, экономика
Крупный премиум-отель планирует построить в Абхазии кубанская компания Mantera
В управлении Mantera находятся курорты "Красная Поляна" и тематический "Сочи парк". Также группа занимается строительством комплекса Mantera Seaview Residence в Сириусе.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik.
Крупный премиум-отель на площади десять гектаров на первой береговой линии может появиться в Абхазии в течение пяти лет, рассказала РИА Новости
коммерческий директор кубанской ГК "Mantera" Елена Кабешева.
По словам Кабешевой, отель в Абхазии будет располагать собственной инфраструктурой, проектировщики учтут парковую зону, занимающую треть площади от объекта.
"Территория одного нашего проекта – это десять гектаров, есть еще другой проект порядка 40 гектаров территория, но, безусловно, это все сейчас упирается в моменты законодательного регулирования, для того чтобы проект стал реализуем", – сказала Кабешева.
Она добавила, что сложность заключается в коммунальной инфраструктуре, необходимой для отеля, а также в документальных правовых вопросах.
Кабешева уточнила, что проект на стадии глобальной проработки, его создание может занять примерно пять лет.
Кубанская компания-девелопер "Five" включает в себя проект Mantera, который выкупает и управляет проектами. В частности, в его управлении находятся курорты "Красная Поляна" и тематический "Сочи парк". Также группа занимается строительством комплекса Mantera Seaview Residence в Сириусе, где появится пятизвездочный отель на 400 номеров и 319 элитных апартаментов.