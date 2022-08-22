https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/novye-uchebniki-vydadut-uchenikam-1-7-klassov-shkol-abkhazii-1041081646.html
Новые учебники выдадут ученикам 1-7 классов школ Абхазии
Новые учебники выдадут ученикам 1-7 классов школ Абхазии
В первый класс в этом году пойдет более двух тысяч детей. Учителя уже вышли на работу и готовят учебные планы. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T20:55+0300
2022-08-22T20:55+0300
2022-08-22T20:55+0300
в абхазии
абхазия
образование
министерство образования и науки абхазии
общество
учебники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102487/24/1024872429_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_73fe79abb29750476a6fc98c7d350fa2.jpg
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики обеспечит учеников 1-7 классов всех школ Абхазии полным комплектом учебников, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия. Учебники для 1-7 классов уже распределены по библиотекам образовательных учреждений по всей стране, что позволит покрыть потребность школ на 95%. Кутелия объяснил, что так как в настоящее время приоритетной задачей министерства просвещения России является поставка учебников в ДНР и ЛНР, частичная поставка книг для 10-11 классов в Абхазию будет осуществлена к середине сентября, а затем для 8-9 классов. Он отметил, что в течение трех лет, все ученики школ Абхазии на 100% будут обеспечены учебниками. Кутелия напомнил, что последние три года Минпросвещения обеспечивает школьной формой учеников из малоимущих и многодетных семей. В этом году, заявки прислали из всех районов Абхазии, школьные формы уже приобретены и в ближайшее время будут переданы школьникам, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102487/24/1024872429_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_599df2af43ff4ae34ad2a7a38d46d994.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, образование, министерство образования и науки абхазии, общество, учебники
абхазия, образование, министерство образования и науки абхазии, общество, учебники
Новые учебники выдадут ученикам 1-7 классов школ Абхазии
В первый класс в этом году пойдет более двух тысяч детей. Учителя уже вышли на работу и готовят учебные планы.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики обеспечит учеников 1-7 классов всех школ Абхазии полным комплектом учебников, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия.
Всего в республику было завезено более 160 тысяч книг, они были переданы Абхазии по договоренности Министерством просвещения России.
Учебники для 1-7 классов уже распределены по библиотекам образовательных учреждений по всей стране, что позволит покрыть потребность школ на 95%.
Кутелия объяснил, что так как в настоящее время приоритетной задачей министерства просвещения России является поставка учебников в ДНР и ЛНР, частичная поставка книг для 10-11 классов в Абхазию будет осуществлена к середине сентября, а затем для 8-9 классов.
Он отметил, что в течение трех лет, все ученики школ Абхазии на 100% будут обеспечены учебниками.
"Если раньше Минпрос обеспечивал школы учебниками по абхазскому языку и литературе для старших классов и для начальных классов книги на абхазском языке, то в этом году впервые учащиеся получат учебники по всем остальным предметам. Мы понимаем, как тяжело родителям приобретать книги и хотим оказать им помощь", - подчеркнул он.
Кутелия напомнил, что последние три года Минпросвещения обеспечивает школьной формой учеников из малоимущих и многодетных семей.
В этом году, заявки прислали из всех районов Абхазии, школьные формы уже приобретены и в ближайшее время будут переданы школьникам, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения.