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Новые учебники выдадут ученикам 1-7 классов школ Абхазии

Новые учебники выдадут ученикам 1-7 классов школ Абхазии

В первый класс в этом году пойдет более двух тысяч детей. Учителя уже вышли на работу и готовят учебные планы. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T20:55+0300

2022-08-22T20:55+0300

2022-08-22T20:55+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики обеспечит учеников 1-7 классов всех школ Абхазии полным комплектом учебников, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия. Учебники для 1-7 классов уже распределены по библиотекам образовательных учреждений по всей стране, что позволит покрыть потребность школ на 95%. Кутелия объяснил, что так как в настоящее время приоритетной задачей министерства просвещения России является поставка учебников в ДНР и ЛНР, частичная поставка книг для 10-11 классов в Абхазию будет осуществлена к середине сентября, а затем для 8-9 классов. Он отметил, что в течение трех лет, все ученики школ Абхазии на 100% будут обеспечены учебниками. Кутелия напомнил, что последние три года Минпросвещения обеспечивает школьной формой учеников из малоимущих и многодетных семей. В этом году, заявки прислали из всех районов Абхазии, школьные формы уже приобретены и в ближайшее время будут переданы школьникам, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения.

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